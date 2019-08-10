被指讓座太慢遭大媽掌摑　少女一個舉動竟惹網民批評：活該！

讓座爭議不時發生，多數情況下網民都會批評無理要求讓座的人，但近日內地一名少女乘巴士時，因讓座太慢而遭一名大媽怒罵：「看到我來還不趕緊起來！」之後更遭大媽動手掌摑。網民得知事件後，紛紛替她感不值，批評大媽無禮。 不過巴士的閉路電視片段其後遭公開，可見少女被打後仍讓座予大媽，好心市民代為報警後，她亦表示不再追究，並指要撤銷報案，其反應令輿論立即逆轉，網民不再同情，更有人稱「縱容這種人犯罪，那就活該妳被打」。

車廂閉路電視可見身穿紅衣的大媽伸手掌摑少女，旁邊乘客即時阻止。（騰訊視頻截圖）

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事發在上周日中午，一名少女於福建乘搭巴士時坐於「愛心專座」（相等於本港的關愛座），當時車廂內比較擠擁，一名身穿紅衣的中年女子上車後直接走到少女面前，大聲喝罵一句：「看到我來還不趕緊站起來！」少女本來主動站起打算讓座，不料女子不但沒有道謝，更嫌少女動作太慢，出手掌摑她，旁邊的乘客看到後都相當驚訝，有人即時拉開少女，並斥責打人女子。

讓座的少女被打後先是呆了呆，然後不斷質問中年女子：「你為什麼打我？你憑什麼打人？」女子未有理會，更變本加厲想再次打人，幸及時被車上的職員制止及報警。事件引起內地網民熱議，不少人批評打人大媽行為無理，「欺善怕惡」，直指巴士沒有嚴格規定其他乘客不能坐「愛心專座」，「這種老人家只敢對小女生動手」，「恃老賣老的人很多」。

中年女子後來再次站起想打少女，幸及時被車上的職員制止及報警。（騰訊視頻截圖）

職員事後表示，事發時少女正在玩電話，中年女子嫌她太慢才讓座，一怒之下出手打人。而車廂閉路電視後來亦被公開，職員稱，少女表示不想跟打人大媽計較，要求撤銷報警及表示不會追究，警方最終沒有立案。

片段公開後，網民由一面倒批評大媽，變成開始質疑少女過於「寬宏大量」，認為兩人早已私下和解，直指她不追究事件，只會令中年女子繼續以同一方法欺負別人，「以德報怨，何以報德？」，「縱容這種人犯罪，那就活該妳被打」，「為什麼要這麼懦弱啊？應該據理力爭啊」，「縱容老人家也是犯罪」。

（綜合）