台妻下廚老公一個舉動變豬隊友　網民分析背後原因：指令要清楚！

印象中我們小時候都是媽媽在下廚，爸爸幾乎都是坐在客廳看電視等吃飯，不過有位女網友就分享自己的老公非常勤勞願意當二廚，於是她便請老公幫忙做一些比較簡單的事情，沒想到卻意外鬧出笑話！以下為夫妻對話：

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這…也算是「拍」蒜頭沒錯啦

有料理經驗的人都知道，原PO請老公「拍」兩顆蒜頭是想要打碎的蒜頭顆粒，無奈豬隊友實力正常發揮，直接變成幫蒜頭拍照，笑瘋不少網友！

「拍2顆蒜頭無誤」、「真的只能說⋯沒毛病」、「完全符合您說的沒錯呀」、「剛剛好兩顆，很好」、「拍2顆蒜頭」、「沒錯啊～有拍給妳了啊XD」、「拍得真好！」

台妻圖文並茂分享與老公下廚的趣事。（Facebook@爆廢公社二館）

老公很聽話，棒棒Der A__A

「痾.......很聽話」、「老公棒棒滴」、「真聽話...把兩顆蒜頭拍得活靈活現，佩服佩服」

點圖看網民分析背後原因▼

雖然原PO的老公很天兵（意即笨手笨腳），不過本編倒是認為夫妻願意一起下廚就已經很加分了啊～好好鞭策隊友會升級的！

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