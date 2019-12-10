懷胎4月　台網紅「那對夫妻」Nico小產痛哭　網民鼓勵：他會再來

台灣網紅「那對夫妻」育有可愛女兒妮妮，她們10月底在facebook報喜表示懷有第2胎，未料丈夫Kim於本月7日突然沉痛地宣布，太太Nico肚子裏的「小林萌」離開了，對於小生命的逝去，兩人都非常難過，大批粉絲也心疼不已。

Kim於本月7日突然沉痛地宣布，老婆Nico肚子裡的「小林萌」離開了。（那對夫妻 fb圖片）

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「那對夫妻」專頁不時在facebook分享一家3口搞笑生活片段，至今已累積逾2百萬粉絲，當中包括不少港人。不過，日前丈夫Kim在facebook沉痛發文，表示「今天帶來一個很沉重的消息，就是小林萌離開我們了…」，並表示夫妻倆現在需要時間調適，希望大家先別追問原因，「也許是他還沒有準備好來到這個世界上，孕育一個生命本來就會有很多的困難，很難過，但我們也必須要堅強起來」。

Kim又說，目前最擔心的就是太太Nico，「我只希望老婆能好好調養身體，人生本來就會有很多的不可預期，我們只能更努力克服一切」，已經將這件傷心事告訴妮妮，妮妮年紀雖小，但能理解爸媽難受的心情，童言童語的安慰他們『沒關係，等他準備好再來，我們都會等他！』」

Kim 10月底在facebook報喜表示太太懷有第2胎。（那對夫妻 fb圖片）

發布消息2日後，Kim昨日（9日）再度在facebook發文，透露「這幾天收到上萬粉絲的留言和祝福，心裏已經調適好許多」他提到，當前最重要讓Nico好好的休息靜養，目前Nico已住進月子中心，雖然本來是安排產後坐月子用，但現在「當作是先來試住」，把身體調養好等到下次小林萌再回來也可以比較舒適。Kim 亦指，Nico這幾天看大家的鼓勵也很感動，未來也會繼續開開心心的。

+ 3 + 2

不少網民紛紛鼓勵他們，「好好休息調養」、「不要想太多，先調好身體，他會回來的，只要妳們有緣他會再回來的。加油」、「我流產兩次，最後他還是回來了」、「加油！顧好身體最重要！」

（「那對夫妻」fb專頁）