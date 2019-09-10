23歲孕婦照超聲波見「胎兒甜笑」感動　醫生卻勸人工流產：留不得

每個懷孕媽媽都希望胎兒能健康成長，定時進行不同檢查是例行公事。內地一名23歲孕婦結婚半年便喜獲麟兒，胎兒6個月大做超聲波檢查時，從相片中見到孩子彷彿在甜笑，覺得非常感動，沒想到醫生一看影像，第一句竟建議她人工流產，令她的心情頓時由天堂墮進地獄。

內地一名年輕孕媽做超聲波檢查時以為胎兒做鬼臉，醫生一看竟發現是嚴重的唇裂問題。（微博圖片）

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綜合內媒報道，23歲的小文（化名）與丈夫結婚半年來便為家人帶來喜訊，雖然夫婦兩人都很年輕，但眾人都非常期待孩子的到來。胎兒6個月大的時候，小文按指示前往診所做超聲波檢查，沒料竟迎來壞消息。當日的超聲波影像中，小文看到胎兒清晰的正面照，面容彷彿正在甜笑，令首次與孩子見面的她非常感動。

小文對胎兒健康出問題感到難以置信，醫生其後估計或與她長期吸煙有關。（示意圖，資料圖片）

可是醫生看到超聲波影像一會後，便直言情況不太好，並更仔細地觀看影像。小文當時還開玩笑向醫生說，孩子懂得望鏡頭和做鬼臉，將來應該很聰明，但醫生卻搖了搖頭，嘆氣說：「這個孩子留不得。」醫生其後解釋，胎兒的「鬼臉」其實並非笑容，而是因為患有嚴重的唇裂，從嘴巴一直裂到耳朵，認為以現今的醫學技術難以修復及醫治，遂建議小文人工流產，以免孩子一出生便要受苦。

小文聞言難以置信，崩潰表示自己得知懷孕後已很小心，不明白為何胎兒會出問題。醫生詳細了解小文的健康狀況後，估計胎兒的唇裂或與她過往長期吸煙有關，小文才後悔稱，懷孕後已戒掉與朋友到酒吧喝酒玩樂的習慣，但多年的煙癮難以一時戒掉，而且看到朋友懷孕期間吸煙亦能生下健康孩子，加上丈夫並無阻止，於是得知懷有胎兒後仍有繼續吸煙。

醫生提醒小文，胎兒在最初3個月尢其脆弱，如媽媽吸入大量尼古丁或含酒精的東西，或會導致胎兒畸形，「雖然抽煙喝酒並不是百分百導致每一個胎兒畸形，但是不能抱着僥倖的想法，以為自己偶爾抽一根煙，喝一口酒沒關係，可能就是偶爾的那一次會讓自己悔恨多年」。

（綜合）