海底撈過生日如「公開行刑」　頂唔順浮誇待遇　網民想低調咁樣做

「沒在海底撈過生日，你永遠不知道什麼叫做一個壽星的卑微！」，內地知名火鍋店海底撈，以超貼心服務見稱，而壽星仔女到店內慶生更有非一般待遇。近日有內地網民在微博分享慶生經歷，指他們要偷偷摸摸地將蛋糕藏在手袋內，因為怕被侍應知道自己生日，一不小心成為全場最高調的「Superstar」。帖文引起大量網民共鳴，紛紛講述自己超尷尬又「騎呢」的經歷，如被迫完成像「玩新郎」一樣的任務，令人崩潰。

在海底撈慶生日，侍應舉燈牌唱歌已是例行小事。（微博圖片）

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內地網民在微博發文，指自己和朋友去海底撈過生日，由於大家都是「社會恐懼症」患者，她們先將蛋糕藏進手袋內，然後吃飯時偷偷摸摸地從袋裏挖一口塞進嘴巴，「就是怕被服務生看出來她今天是來過生日的，然後舉着燈牌着手唱着歌，讓我們成為餐廳最閃耀的superstar。」

結果帖文吸引大批網民討論，累計超過1萬條評論，不少人都身同感受，分享自己被迫高調慶生的經歷，他們指侍應舉燈牌唱歌已是例行小兒科，「我帶着蛋糕進去的，一堆人帶着機器小車唱歌，最後還讓我和我媽擁抱」，有人又試過吃到一半，餐廳突然向她們頒發「最美閨密獎狀」，還被要求面對面朗誦一首閨密誓言，場面尷尬。

↓↓↓ 網民分享在海底撈慶生尷尬經歷 ↓↓↓

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同場加映：內地酒樓騎呢機關慶生日 ↓↓↓

（01製圖）

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面對海底撈的熱情，不少網民都稱受不了，「是對壽星公開行刑」、「去了一次就不想再去第二次了」，有人則建議侍應可先詢問食客的意向，如果別人想低調過生日就不應打擾。

（綜合）