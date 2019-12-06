內地酒樓騎呢機關慶生日　飯枱升起如郭富城舞台　神秘嘉賓極驚嚇

內地高級酒樓出名服務多元化，不時都有趣怪表演作招徠。山東一間酒樓提供特別慶祝生日服務，在大大的圓桌中央設置機關，突然往上升至天花板，超華麗水晶燈出現眼前，但最離奇是隨機關升上來的神秘東西，並非精緻大蛋糕，而是兩位目無表情的侍應，講出無感情的祝賀語，網民則表示：「見過最尷尬的生日驚喜」。

山東一間酒樓就提供特別慶祝生日服務，在大大的圓桌中央設置機關，突然往上升至天花板。（微博影片截圖）

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近日一段短片在內地網絡瘋傳，有人稱片中的酒樓位於內地山東省煙台市，只見一位女士的生日飯局上，圓桌中央枱突然緩緩升起，並響起生日歌，機關下方有金碧輝煌的羅馬柱和誇張閃爍的水晶燈映入食客眼前，猶如演唱會舞台一樣。

當大家都期待伴隨桌子升起來的是什麼神秘東西，但出現的並非特大蛋糕或禮物，而是兩位穿紅衣、雙手交疊腹前的女侍應，二人眼神空洞、目無表情地背誦準備好的生日祝賀語。

短片在微博達600萬次觀看，引起網民熱議，有人直言現在當餐飲業太不容易，亦有人指升上來的神秘東西令人失望，「應該最後上來幾個跳鋼管舞猛男」、「好歹都有個大蛋糕吧」。另有網民批評，酒樓大費周章搞創意，卻完全不好看，還讓人看得如此尷尬，吃一頓飯弄得像演唱會一樣，「華而不實」。