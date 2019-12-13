河南安置房疑偷工減料　混凝土柱一敲即碎　手指牆壁篤出窿

收樓最好要睇清睇楚，以確保樓宇結構安全。河南鄭州近日有村民在檢查安置房時，竟發現新屋的混凝土柱一敲即碎，甚至用手指便可以在牆壁篤出小洞，情況令人咋舌。相關項目辦事處其後承認房屋有問題，正要求開發商整改，強調會在政府驗收前質檢，又指「易碎柱子」不是負重的柱，而是構造柱。村民質疑房子質量，直言房子的柱子像人的骨頭，「骨頭都不結實，這房子誰敢收房？」。

在村民拍攝的影片中，某一房間內的混凝土柱內部在鐵撬輕輕一掃之下，竟有疑似沙石和泥土掉落。（澎湃新聞影片截圖）

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涉事安置房位於鄭州金水區，小賀莊村居民等待7年後終於在周二（10日）收樓，未料驗收時卻發現新屋竟質素參差。在村民拍攝的影片中，某一房間內的混凝土柱內部在鐵撬輕輕一掃之下，竟有疑似沙石和泥土掉落，又用手指在牆壁篤出小洞，甚至可用手掰掉瓷磚，亦有鋼筋外漏、水泥地面不硬化、保溫層易燃等情況。有村民受訪時不禁直斥：「什麼回事啊，能住嗎？偷工減料唄。」

據報涉事工程由2012年開始，兩年後竣工，但其後一度因前開發商資金鏈中斷，而未有交收安置房；直至2018年找到新開發商後，才安排村民驗收。楊金路辦事處的工作人員指，「質檢過程中出現了那個柱子，當時出了那種情況，反正有小毛病吧」，表示開發商河南寶鼎建設工程有限公司正在整改，政府驗收前會再作質檢。

工作人員續稱，曾檢查「易碎柱子」附近的混凝土柱，並未發現類似情況；經調查後，相信該柱一敲即碎的原因是建築工人「着急」，「把土、沙子之類弄進去了」，並稱它不是承重柱，而是構造柱。

（綜合）