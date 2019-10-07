鋼架斷裂鐵條生鏽防盜失靈　泰男千萬泰銖買豆腐渣豪宅嚇到搬

辛苦儲錢買豪宅，卻買着「豆腐渣」房子，真是來回地獄折返人間。泰國一名男子辛辛苦苦儲錢，終花近1000萬泰銖（約258萬港元）購入豪宅，詎料與妻兒搬進去後卻發現踩地雷，屋宇結構鬆散如屋頂鋼架不穩定、鐵條生鏽等等，部分鋼樑已經斷裂或歪了，防盜警報系統亦壞掉不能用，屋頂不時發出怪聲音，害孩子半夜驚醒。房子的品質太差，泰男擔心屋頂坍塌，入住4個月後還是和妻兒搬走，慨嘆買屋是「我最錯誤的決定」。

Jacky辛苦儲錢，近日終透過地產公司「SC資產」於曼谷附近的暖武里府（Changwat_Nonthaburi），花近千萬泰銖（約258萬港元）購入豪宅。（「Jacky_Pichai」fb圖片）

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該男子Jacky Pichai最近於facebook撰文大呻自己的買樓惡夢，他解釋為了讓妻兒過舒適的生活，多年來辛苦儲錢，近日透過地產公司「SC資產」於曼谷附近的暖武里府（Changwat Nonthaburi）購入一幢價值近1000萬泰銖的豪宅，原以為美夢成真，誰知入住後才知自己中伏。

恐怖豆腐渣結構，請點擊下列圖片閱讀：

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Jacky稱自從交屋後，房子的問題接踵而來。他發現原來屋頂內部結構鬆散猶如「豆腐渣」，包括屋頂鋼架不穩固，部分鋼樑更沒有連接在一起，有些更出現斷裂或傾斜的情況。最離譜的是，一些已連接的位置竟用上生鏽的廢鐵，不符合安全標準，天花板不時發出很吵的聲音，Jacky指其3個月大的孩子每晚深夜時分，因為這些聲響睡不安穩，半夜經常哭鬧，令Jacky與妻子深受困擾。

此外，Jacky亦指家中防盜系統完全失靈，結果要打開天花板及拆下窗戶重裝系統。他坦言花了很多時間及金錢解決這些問題，令他非常後悔購入這幢「豪宅」，直言這是「我最錯誤的決定」。

豪宅的品質極差，Jacky與家人非常擔心屋頂終有一天會突然倒塌，他們入住4個月後便決定要搬走。令Jacky無奈的是，其實還要償還一大半房貸，他於文中勸喻網民買樓前要小心選擇，表示房子穩固安全、能讓家人住一輩子就足夠了。

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