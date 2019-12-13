網民「命令」開分店　Burger King神回變宣傳句　被激讚傑出公關

面對網民意見，如何友善地回應令人滿意，是小編必學的事，最近日本Burger King就做了一次傑出公關示範。半年前，有日本網民在個人Twitter發文，以命令式語氣要求Burger King在下北澤開設分店，沒想到其訴求真的得到回應，官方帳戶日前轉發帖文並指「期待開幕日」，還將對話印成廣告放在裝修中的店舖外牆，令網民受寵若驚。

半年前，有日本網民在個人Twitter發文，以命令式語氣要求Burger King在下北澤開設分店，沒想到其訴求真的得到回應。（Twitter截圖）

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日本網民「hideo54」今年5月在個人Twitter發文稱「給我在下北澤開分店」，沒想到命令的口吻也得到回應。半年後的今日竟獲得Burger King官方帳戶親自轉發並回應：「這樣做吧！我們期待開幕日。」

Burger King還將對話印成廣告放在裝修中的店舖外牆，令網民受寵若驚。（Twitter「Burgerkingjapan」圖片）

但令人最驚喜的是，Burger King竟將跟hideo54的留言對話，直接印成大型海報，貼上正在裝修的新店外，直接變成宣傳廣告。帖文獲得過千網民讚好，大讚是「很棒的回覆」，亦有不少人「有樣學樣」，要求在自己所住地區開分店。

（Twitter）

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