日本超像真珍奶飛機杯　30粒珍珠製趣怪凹凸感　網民：有甜味嗎？

日本人對珍珠奶茶的著迷果然達到走火入魔的程度！早前日本飛機杯品牌「Tenga」推出首款參考珍珠奶茶為造型的飛機杯，不少網民驚歎背後的創意，笑稱為珍奶帶來震撼性的變化。沒想到有台灣網民近日在日本竟遇上另一款珍奶飛機杯，外型異常像真，幾乎與一杯外賣珍珠奶茶完全無異，有男網民抵死笑言：「想不到弟弟也能喝珍奶。」

有台灣網民最近在日本竟遇上另一款珍奶飛機杯，但外型比起Tenga那款更為像真，幾乎與一杯外賣珍珠奶茶完全無異。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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一名女網民最近在facebook群組「爆廢公社」上載相片，分享於日本發現趣怪的飛機杯。相中可見，飛機杯的外型與常見的外賣杯裝珍奶無異，沒想到竟是男性專用的性玩具。

更吸引的是，原來飛機杯內藏30粒軟珍珠，男士使用時會感受到珍珠帶來密集式的凹凸感，絕對是新奇的享受。根據架上標示，飛機杯售價為980日圓（約70港元），從相中可見架上有不少空位，似乎這款產品頗受歡迎。

飛機杯的外型與常見的外賣杯裝珍奶無異，沒想到竟然是男性專用的性玩具。（fb群組「爆廢公社」圖片）

更吸引的是，原來飛機杯內藏30粒軟珍珠，男士使用時會感受到它們帶來的凹凸感，絕對是新奇的享受。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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不少男網民表示躍躍欲試，「想買啊」、「會有茶味嗎」，但部分網民坦言有點奇怪，「這樣以後對珍奶都有陰影了」、「太喪盡天良了」、「是多想玩食物啦」、「真的受不了」。

（fb群組「爆廢公社」）