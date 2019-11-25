【皇帝級享受】日本限量珍珠奶茶索價1萬日圓　 原來最貴係呢樣？

台式珍珠奶茶近年風靡日本全國，最近東京一間人氣咖啡店「Tokyo Tapioca Land」於新大久保區的酒店內開幕，並推出驚為天人的「帝王級」珍珠奶茶，不只是每日限量，售價更高達每杯10000日圓（約719港元）。大批網民亦表示嘩然，又稱非常好奇這杯天價珍奶到底有何特別。

最近東京一人氣咖啡店「Tokyo Tapioca Land」於新大久保區的酒店內開幕，並推出驚為天人的「帝王級」珍珠奶茶，不只是每日限量，售價更高達10000日圓（約719港元）。（網上圖片）

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「Tokyo Tapioca Land」於今年8月曾在原宿舉行為期一個月的珍珠奶茶主題活動，吸引不少年輕男女邊喝珍奶邊打卡。今次官方再於新大久保區一間酒店內開設期間限定咖啡店「CEN DIVERSITY HOTEL & CAFE」，不只出售水果茶，更有紅糖系列及有機糖系列的飲品，均一售價500日圓（約36港元）。

而最注目商品就要數到他們的「帝王級」珍珠奶茶，官方聲稱這是每日限量發售，而且索價10000日圓（約719港元）。店方解釋，珍奶最貴的成本在於他們選用來自中國的高級茶葉「大紅袍」沖泡茶底，佔了價格的95%，而牛奶及珍珠僅佔剩餘的5%。

最近東京一人氣咖啡店「Tokyo Tapioca Land」於新大久保區的酒店內開幕，並推出驚為天人的「帝王級」珍珠奶茶，不只是每日限量，售價更高達10000日圓（約719港元）。（網上圖片）

老闆續指，他們選用的「大紅袍」茶葉的數量很少，所以非常珍貴。他表示，希望在明年春天前可以賣出100杯，為店內帶來100萬日圓（約7.2萬港元）營業額的目標。

有日媒記者曾到店內進行試飲，結果她亦大讚不絕，「芬芳中帶有甘甜，喝下一口以後，鼻子裏充滿了迷人的香氣」。她又稱珍珠夠軟且充滿彈性，不過以為每顆珍珠都要幾百日圓，讓她喝得很緊張。

「Tokyo Tapioca Land」於今年8月曾在原宿舉行為期一個月的珍珠奶茶主題活動，今次官方再於新大久保區一酒店「CEN DIVERSITY HOTEL & CAFE」內開設期間限定咖啡店。（網上圖片）

「大紅袍」屬中國三大名茶之一，原木樹齡超過400年，古時只有王公貴族可享用。直至到現時的拍賣會上，單單20克的茶葉已值16.8萬元人民幣（約19萬港幣），年產量亦不足1公斤。而咖啡店所選用的茶葉是源自經移植後的原木樹枝而得的第2代大紅袍，看似普通但味道是頂級的。

不少網民亦表示震驚，稱第一次見到如此昂貴的珍奶，「一杯幾乎等於我的半份薪金」、「還是買500元的好了」、「也太誇張吧」、「份量太少，很快喝完」、「我決定試試看」。

（綜合）