【生活百科】牆上聖誕樹又靚又慳位　即學網民的3大秘技！

香港人屋企空間有限，但到聖誕節又想應應節，不妨考慮整牆上的聖誕樹。有台灣網民近日在網上分享教學帖文，超成功引來大家讚嘆，她更大方分享秘技，以圖講解箇中細節，包括膠紙貼在哪裏、吊飾放在什麼地方、以及燈飾電池盒放什麼位置等，一睇即明你都可試一下。

【牆上的聖誕樹#網民分享】有台灣網民分享今年家中的牆上聖誕樹，獲網民大讚。（fb「收納狂的日常」）

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記者實測，原來都唔易整！

記者實測難唔難整！

材料：

至少3條綠色彩條

3個無痕掛勾

星星裝飾

鐵線

膠紙 / Blutack

燈飾（隨意使用）

做法：

●把3個無痕掛勾分別黏在牆上3個點，呈等腰三角形。（小貼士：不要過闊，長型聖誕樹較好。）

●兩條鐵線分別掛在左右側勾在無痕掛勾上。（小貼士：用膠紙將鐵線及掛勾黏緊，以免放彩條時移位。）

●把綠色彩條由上而下繞上鐵絲。（小貼士：要將彩條內的鐵絲扣緊無痕掛勾上的鐵絲，或可加一些blutack在接觸點，否則彩條會掉下來。）

●把星星裝飾用blutack黏在最頂的掛勾。

●最後把一串燈飾掛在無痕掛勾就大功告成了。（小貼士：可用膠紙固定在掛勾上。）

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