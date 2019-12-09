【生活百科】BBQ爐火會令隱形眼鏡熱融？　實測解答戴con者迷思

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

香港人熱愛BBQ，但不時都有傳言指，戴隱形眼鏡人士靠近爐火時，隱形眼鏡有機會因高溫而燒乾熱融。台灣有電視節目就此進行實測，以了解是否有此可能，以及隱形眼鏡一旦變形會否傷害眼睛。

+7
+6
+5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣公共電視節目《流言追追追》曾進行兩組測試，分別以30厘米的高度直接加熱及隔水加熱一隻隱形眼鏡。實驗結果顯示，被直接加熱的隱形眼鏡被烤乾，用手指頭輕輕一捏已經碎成數片；而隔水加熱以模仿戴在眼睛的隱形眼鏡，即使曾經浸在100度高溫的沸水內仍然完好。

網傳隱形眼見會因為燒烤高溫而熱融，但人的眼睛有水份，故隱形眼鏡變不容易被燒乾。（YouTube「Buzzgogogo」短片截圖）

【生活百科】薯片輕輕一燒即變火球　背後原理危害身體健康？
【生活百科】裝雙面鏡偷窺防不勝防點　要準確測試全靠鐳射筆！
【生活百科】微波爐叮水千祈咪養魚　○○○變低隨時變死魚！
【生活百科】網傳罐頭隔水加熱有機會爆炸　實測話你知一個關鍵位

專家在節目中提到，人的眼睛本身有水份，隱形眼鏡含水就難以融化變形，但如果高溫加熱的時間太長，仍然有機會影響透氣，最終慢慢壞掉，所以建議戴隱形眼鏡燒烤時應該盡量遠離火源。

【熱話#同場加映1】（01製圖）

↓↓↓ 為咗BBQ你可以去到幾盡？原來呢15樣嘢都可以拎嚟燒烤！ ↓↓↓

+9
+8
+7
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。