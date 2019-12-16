前男友結婚新娘不是她　內地女送最激賀禮報復　片段惹網民譁然

結婚大好日子當然想收到親朋好友的祝福，但內地一對新人早前卻收到非常尷尬的賀禮。早前內地瘋傳片段，可見有霸氣女子將紅底黃字橫額帶到前男友的迎親場地掛起，橫額上的字句並非任何祝福句子，而是寫有「孩子我打掉了，你安心結婚吧，祝新婚快樂！」，引來不少親友及途人圍觀，同時吸引網民熱議。

有內地女子早前於男友婚禮當日掛上橫額，寫着：「孩子我打掉了，你安心結婚吧，祝新婚快樂！」。（微博片段截圖）

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片段近日於微博瘋傳，可見事發時有白色花車車隊在炮仗聲中駛到一社區住宅樓下，似乎是準備接新娘，不少親戚好友都站於路旁圍觀及祝福。然而大廈大堂卻掛有一幅非常搶眼的紅底黃字橫額，寫有：「孩子我打掉了，你安心結婚吧，祝新婚快樂！」17個字令人一看便明白並非真心祝福，反而似是報復，目的是為了令前男友在人前出醜。

不少網民看過片段都大感譁然，紛紛估計涉事女子曾受到很大的傷害，才會想到如此激進的方法報復，「渣男就是需要教訓」、「不論男女方誰對誰錯，一個女生墮胎是會造成身體很大傷害，這樣的做法是對這段感覺有多無奈」、「受到了怎樣的傷害，才會做出如此瘋狂的舉動」，認為如女方真的為新郎墮胎，感到憤怒而報復亦是人之常情。

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不過也有網民認為舊事已過，即使不忿也不應破壞別人的大好日子，而且新娘或許是無辜，「得饒人處且饒人，不用這麼絕吧」、「除非新娘是第三者，否則為何要平白受氣啊」、「女人何苦為了渣男為難彼此」。

（綜合）