泰新娘大方請3位前度去婚禮　5人合照引網民熱議：新郎真的沒事？

結婚一生人一次，新人們當然邀請好友出席婚禮。泰國一位新娘近日於facebook分享早前婚禮照片，竟表示當日特意邀請3位前男友一同出席婚禮，新娘新郎更大方地與他們「世紀大合照」，結果引來熱議。網民們稱5人能安然站在台上的畫面是非常震撼，紛紛急問「是如何做到」，還質疑道：「新郎真的沒事嗎？」

泰國一位新娘邀來3位前男友出席婚禮，新娘新郎更與他們大合照，引來熱議。（「Tunchanok Boonkacha」fb圖片）

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來自曼谷的新娘Sine與新郎Pub於周一（25日）舉行婚禮，邀來親朋戚友出席，分享新婚之喜。不過令人驚訝的是，原來Sine同時邀請了3名「前度」齊齊觀禮，他們最終現身與一對新人在台上合照，引來在場人士一陣尖叫。

Sine表示，其實事前已詢問老公意見，對方表示了同意，才有這幕出現。她對老公的大方感到非常高興，因為3位前度都是她過往最親密的朋友，而且在分手前，其中一位前度已提出想出席她婚禮送上祝福。

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新娘非常感謝3位前男友的現任女友均表示理解，最終才得以成事，「從彼此認識到現在，我很感謝3位友善又可愛的前度們，亦感激丈夫對我的愛及理解」。她笑言本來4位男士互不相識，但因此機會令大家有一面之緣。Sine更在帖文公開3位前度的IG帳戶，表示歡迎各位與他們做朋友。

5人合照經公開後，即獲得2萬個讚好及1.2萬次分享。大批網民表示難以置信，大讚新郎相當大方，「如果我是新郎會很介意吧」、「新娘這招好狠」，又笑言「男士們的勾心鬥角正在上演了」。

不過，有網民認為出席者都是前來祝福新人，過往的關係其實不足掛齒，「這真的不錯，大家變成好朋友」、「新娘獲得幸福就好了」。其中更有人一語道破成事主因：「能夠一同出現，就證明他們已放下了過去。」

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