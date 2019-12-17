涉擅自拔喉圖殺夫　津巴布韋副總統選美皇后妻被捕　蒙頭上囚車

津巴布韋親華的副總統奇温加（Constantino Chiwenga），其38歲前選美皇后妻子穆拜瓦（Mary Mubaiwa）被控企圖殺夫、洗黑錢及詐騙等罪名，上周六（14日）被捕。有報道指出，穆拜瓦曾逼奇温加寫遺囑，以便在丈夫離世後成為遺產最大受益人。

穆拜瓦周一前往哈拉雷地方法院（Harare Magistrates Court）應訊，法官下令將她還柙候審，而在步入拘留室前，穆拜瓦向在場人士揮手道別。

控罪書指出，現年63歲的奇溫加今年7月因急病飛往南非求醫，但妻子諸多阻撓，拒絕讓丈夫入院，逼他留在酒店；即使奇溫加最終被送院，穆拜瓦又被指曾要求保鑣離開病房，趁與丈夫獨處期間「非法拔掉奇溫加身上的靜脈注射喉管和導管」，導致他大量出血。另外，有報道指穆拜瓦被曾強逼丈夫落床出院，只是最後被保鑣阻止。

報道稱，奇溫加其後前往中國接受4個月治療，直至上月才回國，當局對外宣稱奇溫加是患上了「食道狹窄症」（idiopathic oesophageal stricture）。

除了被控企圖謀殺親夫，穆拜瓦還被指涉嫌於去年10月至今年5月期間洗錢和詐騙。控罪書指出，穆拜瓦透過朋友開設的公司開出多張發票，然後將它們交給津巴布韋銀行，訛稱需要在當地購買物品，但實情是想把錢兌換以便於海外使用。

另外，穆拜瓦在沒有申報的情況下，曾指示一名司機和商人將114萬美元（約888萬港元）轉帳到中國，據稱有一部份錢用於置業和買車。

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被津巴布韋《先驅報》（Herald）形容為「奇溫加分居妻子」的穆拜瓦是一名前模特兒，曾與前國腳卡和迪拿（Shingayi Kaondera）結婚，早前卡和迪拿指她冒其簽名辦離婚手續，提出索償70萬美元（約545萬港元）。穆拜瓦是於2011年改嫁奇溫加，兩人按傳統習俗結婚，現育有三子女，但並無正式註冊。

逼寫遺囑侵吞財產

2017年，奇溫加領導政變推翻獨裁總統穆加貝（Robert Mugabe），其後出任副總統，夫妻倆經常出雙入對「放閃」，但今年11月奇溫加從中國治病回國後，穆拜瓦鮮有露面；據稱，二人當時已分居，而奇溫加在京期間更揚言不想在中國見到太太，而穆拜瓦亦從未赴京採望丈夫。

近年奇溫加的健康每況愈下，其家人和政府官員聲稱，穆加貝曾逼奇溫加寫下遺囑，以便在丈夫離世後成為遺產最大受益人。報道指出，奇溫加當時身體虛弱和憔悴，被妻子要求訂立遺囑時臉色鐵青，甚至懷疑妻子想他死，對他落降頭，以及與政治對手合謀毒死他。