津巴布韋前總統穆加貝葬禮　習近平特使辜勝阻出席

津巴布韋前總統穆加貝葬禮9月14日在首都哈雷拉的國家體育場舉行，國內外政要以及數以千計民眾出席致意。中國國家主席習近平特使、全國政協副主席辜勝阻赴津巴布韋出席葬禮。

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辜勝阻在訪津期間會見該國總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）。辜勝阻稱讚穆加貝（Robert Mugabe）是津巴布韋和非洲的傑出政治家和民族解放運動領導人，為推動中津、中非友好合作作出了卓越貢獻，中方不會忘記這位老朋友和好朋友。

姆南加古瓦請辜勝阻轉達他對習近平主席的親切問候和衷心感謝，表示習近平主席派特使出席穆加貝葬禮充份體現兩國人民的深情厚誼，津方願繼續鞏固和發展津中友好合作。

穆加貝生前曾表示不欲長眠於國家英雄墓（National Heroes Acre）。執政黨非洲民族聯盟—愛國陣線（ZANU-PF）與姆南加古瓦為此在出現意見分歧。雙方13日終於同意讓穆加貝葬在國家英雄墓。儀式會在約30天後進行，須待他的陵墓峻工才能舉辦。原定在15日舉行的下葬儀式將推遲舉行。

穆加貝曾帶領該國爭取獨立，統治津巴布韋長達37年。他在2017年11月軍方政變後被迫辭職。穆加貝9月6日在新加坡一所醫院內去世，終年95歲。