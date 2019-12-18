後父罰跪9小時　俄童膝崁滿蕎麥淌血求救：能送我到更好的家嗎？

虐兒行為令人髮指！俄羅斯一名8歲男童因夜歸，竟遭受後父強迫跪在蕎麥種子堆上長達9個小時，導致男童膝蓋擦破皮，崁入一尖尖的種子，傷口十分嚇人！男童及後被送院接受手術逐一取出種子，據稱，他曾苦苦衷求護士：「現在能送我入住更好的家庭嗎？」

35歲的後父卡扎科夫（Sergey Kazakov）早前因男童遲歸家，竟命令他跪在一堆尖尖的蕎麥種子上長達9小時，期間還不時施以腳踢以及拉扯頭髮，男童嚇到不停痛哭，但卡扎科夫無動於衷，更將整個虐兒過程拍下。

男童母親尤馬舍娃（Alina Yumasheva）承認，她與卡扎科夫在網上發現這個懲罰方式，認為不會對兒子造成傷害於是採納，並且強調自己曾親身跪落種子堆進行實測，「我跪過，沒有受到傷害，所以容許卡扎科夫用這種處罰方式。」不過，當地傳媒報道，該堆種子「粗糙得像砂紙」，男童被虐時亦大喊「好痛」。

其後飽受驚嚇的男童逃離寓所向鄰居求助，鄰居見男童膝蓋流血，隨即帶他去醫院接受治療。

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還被親母及繼父餓了4日

當局發現男童除了受虐，還被親母及繼父餓了4日之久，從事電腦程式編寫工作的卡扎科夫與尤馬舍娃，已被當局以涉嫌虐待、損害男童健康，以及未能妥善管教男童進行調查，二人面臨被起訴，其中卡扎科夫須還柙候審，尤馬舍娃則被禁止離開寓所，接受刑事調查。

不過，由於尤馬舍娃是男童的唯一照顧者，他住院一個月後已被安排返回母親身邊；據稱，男童曾在醫院苦苦衷求護士：「現在能送我入住更好的家庭嗎？」

有老師表示，男童在校成績優異、學習態度正面，且穿著打扮整潔，其母也經常出席家長活動，所以很難察覺到他原來一直在家中遭到虐待，相信他是因為太過恐懼，以致不敢告訴校方。