台5歲女腿上現恐怖「傷口」　媽媽被疑虐兒　真相揭開網民拜服

許多小朋友都熱愛畫畫，家長當然亦全力支持，日前台灣一名5歲小女孩，卻因畫功太出色而險令媽媽惹上麻煩！該名台媽日前在facebook群組發文，指日前帶女兒到公園玩耍時，一名熱心婦人指其女兒腳上有「傷口」，提醒應包紮好；台媽相當無奈地表示「她自己用畫的啦」，熱心婦人摸摸「傷口」才信是畫的。事件令台媽哭笑不得，更稱「怕那天突然警察找到家裏來」。網民得知真相後，紛紛大讚女孩有天份，長大後可學特殊化妝。 台媽接受《香港01》訪問時透露，女兒平時很喜歡畫畫，看到自己身上被蚊子咬後抓破皮的傷口，才想要試着畫，還畫成流血模樣。台媽坦言不會限制女兒畫什麼，「只要她喜歡就好」。

台灣一名5歲小女孩在小腿畫上「傷口」，因效果太逼真，令人以為母親沒有照顧好她。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台媽昨日在facebook群組「爆怨公社」發文，指當日陪5歲女兒到公園玩沙，其間一名婦人突然上前，跟她說「太太妳那小朋友的腳這樣不行啦」，台媽完全反應不來，婦人續指女兒「腳都受傷成這樣要用紗布蓋起來，不然會細菌感染啦！」。台媽連忙解釋：「沒有啦！那是她自己用畫的啦！」

婦人半信半疑，用手摸「傷口」確認後，驚呼「真的是用畫的餒，畫那麼像，害我以為是真的」，台媽苦笑稱「我做媽媽的也被她騙了，嚇了好大一跳，她平常就愛畫畫」，笑言如果真的受傷成這樣還未擦藥，「早就被打113 檢舉家暴了啦」。

從台媽上載的照片可見，女童的右小腿有兩處像一元大小、紅紅黑黑看似流血的「傷口」，非常逼真。女兒的超強畫畫天份，卻令台媽哭笑不得，「老媽我領教到妳的畫畫天份，但可以不要這樣好嗎？」，更笑言被人舉報，「我怕那天突然警察找到家裏來」。

台媽笑言自己也曾被女兒騙過，更強調真的沒有家暴。（fb群組「爆怨公社」截圖）

台媽接受《香港01》訪問時透露，女兒很喜歡畫畫，而且最愛畫動物，但從來沒有學習過畫傷口，她問過女兒為什麼要那樣畫，「她說看到自己身上被蚊子咬抓破皮，然後就學着畫，她回答只是想畫流血的樣子，當然畫的一點都不像」。提到女兒畫傷口可能會造成尷尬，她坦言不會限制女兒畫任何東西，「小孩子有繪畫天份，不管畫什麼只要她喜歡就好」。

小女孩畫出的「傷口」引來逾1.1萬名網民讚好，紛紛大讚她非常有天份，「小孩太有才了」，認為她長大後可以當特技化妝師，「連血被抹到的痕跡都有，強」、「才五歲能畫這樣很厲害」、「很逼真耶，可以教我怎麼畫嗎？我要等我男朋友喝醉時幫他畫好畫滿」。

（fb群組「爆怨公社」）