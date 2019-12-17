【壓力byebye】打工仔每周「爆粗」55次　英研究：提高工作效率

粗口文化博大精深，在適當場合運用適當粗口，有助宣洩壓力或推動氣氛。近日英國有研究顯示，當地上班族每周平均爆粗55次，頭兩位最多人講的粗口為「Fuxk」及「Shxt」，心理治療師Jo Gee分析指，講粗口有助提高工作效率，因在過程中達到宣洩效果，能抒發被壓抑的情緒。

英國有研究顯示上班族「爆粗」有助提高工作效率。（Gettyimages）

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日前英國電信業務公司4com訪問超過2000名打工仔，最新研究指出他們每日平均聽到11句粗口，更有11%受訪者表示，每天在職場聽到25句或以上粗口，若以一周5個工作台計算，即平均每周聽到同事「爆粗」55次。研究又顯示，四分一受訪者很少抑壓自己講粗口，只會間中自我審查，有12%人更坦承從來不會過濾自己言論，隨時想爆粗就爆粗；另有19%人稱從不會在同事面前「爆粗」。

調查結果中，發現最常「爆粗」為中層主管，有28%受訪者透露，他們的主管及經理經常罵髒話，初級職員及行政人員則有18%比率居於第二位，從事餐飲的人士則最少「爆粗」，僅1%經常爆粗。

英國心理治療師Jo Gee解釋，其實「爆粗」是有益，因為過程中能發洩，抒發被壓抑的情緒，有助提高工作效率，而且「爆粗」一向予人真性情的感覺。

研究中，以下是英國打工仔最常講的15句粗口：



1. F**k – 68%

2. S**t – 58%

3. B****y – 35%

4. B******s – 31%

5. P*** Off- 30%

6. B*****d – 29%

7. T**t – 24%

8. A******e – 22%

9. D**k – 21%

10. B***h – 20%

11. W****r – 20%

12. C**t – 19%

13. A**e – 15%

14. C**k – 11%

15. S**t – 9%

（4com）

粗口博大精深，不少女藝人及女議員對粗口的反應都大有不同：

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