麥美娟立法會片被翻炒　「閂埋門唔知用粗口鬧呢班偽君子幾多次」

《逃犯條例》修例餘波未了，特首林鄭月娥於上周六（15日）中午在禮賓府與建制派議員會面，有傳媒事後報道，指多名建制派議員直接表達不滿，更有傳工聯會立法會議員麥美娟當面「爆粗」怒斥林鄭強推修例，她其後回應時以「不便透露會議內容」未有確認或否定有關傳言。 昨日有網民再找出麥美娟過往於立法會發言的片段，發現她曾於2016年於醫委會改革草案會上發言時提及「我閂埋門都唔知用粗口鬧你班偽君子幾多次」，又指責部分拉布議員是「poor guys」，更稱如果自己忍不住在會上誤講粗口，「都因為我係真」。片段再被瘋傳，有網民直言「講咗就認啦，有人已經證實咗係你講粗口啦」，「之前咁大聲，點解今次唔敢認？」。

有傳麥美娟當面「爆粗」怒斥林鄭強硬推動修例，她昨日以「不便透露會議內容」未有正面回應。（資料圖片，余俊亮攝）

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林鄭月娥上周六（15日）召開記者會宣布暫緩修訂逃犯條例前，曾於禮賓府與建制派議員會面3小時，消息指大部份建制派議員均向林鄭表達不滿，其中工聯會麥美娟更以粗言穢語質問林鄭，但她昨日被傳媒追問時，未有確認或否定有關傳言。

相關消息傳出後，有網民翻出2016年立法會《2016年醫生註冊(修訂)條例草案》全體委員會審議醫生註冊修訂條例期間，麥美娟於會上發言的片段，可見她激動地批評醫學界議員梁家騮及一眾公民黨議員拉布拖延，直指自己「閂埋門唔知用粗口鬧你班偽君子幾多次」，又稱如在會上誤講粗口，原因「都因為我係真」，更一度指住其他議員，自言「我好過嗰班poor guys呀」。

麥美娟激動發言片段，可由1:37:40秒開始收看

去年《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》委員會會議進行期間，麥美娟曾指責范國威向其他議員誣衊她講粗口。（資料圖片，盧翊銘攝）

另有網民找到去年立法會進行《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》委員會會議期間，麥美娟與黨友回應記者提問的片段，麥於片中否認自己曾於會議室內講粗口，直指范國威誣衊她，批評事件是「生安白造，為了拖延法案審議無所不用其極」，要求對方向她及工聯會道歉。

麥指出，會議暫停期間曾打算說服不同議員希望達成共識，惟有泛民議員以不同方法拖延，而范國威更指她曾講粗口。她批評范的指控嚴重，而在場並無人覺得她講粗口，質疑對方「大庭廣眾眾目睽睽下生安白造」，並對事件表示遺憾及失望，並予以強烈譴責。范國威事後反駁，指麥美娟於會議室內講了「超」字，根據前文後理，認為麥用「超」字與講粗口無分別，所以拒絕道歉。

麥美娟去年回應被范國威指講粗口時，曾批評對方為了「拖延法案審議無所不用其極」。（資料圖片）

片段被網民翻出後再遭瘋傳，有網民笑言「原來早有前科？」、「夠膽鬧的話下屆做票后都得」、「今次可以點卸？」、「講咗都唔敢認」。亦有人表示，麥曾指自己講粗口是「真性情」表現，但之後幾年每次被指曾講粗口都會嚴厲反駁，質疑她不再真誠，「要討好邊個？」。有網民則指，看完舊片段誤以為與今次事件有關，認為議員作為公眾人物應注意用詞，避免引起誤會。