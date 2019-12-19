【窩心鄰居】台女門口掛聖誕襪應節　幾日後打開竟然見到…

聖誕快到了，不少人都會佈置家居增添節日氣氛。台灣一名女網民也十分應節，把聖誕襪掛在大門外作裝飾，沒想到過了數天後查看，竟然發現內裏放着鄰居送的的小禮物，讓她感到很窩心。

台灣一名女網民把聖誕襪掛在門上當裝飾品，沒想到有一天她打開來查看時，竟然發現裏面竟放着鄰居送的小禮物。（爆廢公社 fb圖片）

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該名台女在facebook群組「爆廢公社」發帖，表示因聖誕節將至，為了增加過節氣氛，她買了聖誕襪掛在大門外的門柄作裝飾，過了幾天，她突然心血來潮把聖誕襪打開，想不到內裏藏着意外驚喜。

樓主說「我的鄰居真可愛」，原來鄰居偷偷放了小零食到聖誕襪內，這個暖心的舉動讓她感到相當窩心，在現今社會這麼有人情味的鄰居已經很少見，她詢問網民：「如果是你，你會給鄰居驚喜嗎？」

不少網民紛紛稱讚樓主的鄰居很溫暖，又回答樓主的問題，「會耶，應景一下，大家都開心」、「很好啊，說不定是給小朋友驚喜的，這麼善良好心的鄰居很棒」、「會哦，感覺很好玩耶」、「雖然不知道哪個鄰居放的，但要去買些小點心分享給鄰居，大家一起開心」。

同場加映：自製牆上的聖誕樹↓↓↓

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