帶病上班心絞痛離世　養大7孩好爸爸留心酸遺言：替我繼續愛媽媽

與家人生離死別是人生最痛苦的事之一，為免有說話未曾講而帶來遺憾，很多人都會預先寫下遺言，讓家人了解心意。新加坡一名47歲、辛勞養育7個孩子的爸爸上周六（14日）突然半夜兩次心絞痛，頭部半邊麻痺，他似乎有預感自己時日無多，因而透過WhatsApp叮囑孩子們互助互愛，女兒接到訊息後勸爸爸看醫生，但他周一仍苦撐上班，沒料回家後再次心絞痛，送院急救後不治，兩日前的訊息不幸成了遺言。

新加坡一位好爸爸發生兩次心絞痛，預感自己時日無多，因而留下令人心酸的遺言，最終於2日後離開人世。（《花椒之味》劇照）

當地傳媒報道，任職電子器材銷售員的鍾德榮和妻子一直想要個兒子，連生6個孩子，終於在4年前喜獲麟兒，一家九口雖然生活清貧，但孩子們都乖巧懂事。上周六（14日）他發生兩次心絞痛，半邊頭麻痺，呼吸也有困難，忽有預感自己時日無多，當天清晨5時多就通過經手機社交程式留言給4個女兒。

「若我發生什麼事，你們一定要團結……」鍾德榮在訊息中寫道，如果自己真的發生什麼事，希望女兒們能答應他互助互愛，「不要把任何人丟下」，又託她們替自己照顧媽媽，「別讓她多想……替我繼續愛她，她嫁給我受苦了」，他最後還為自己未能為孩子提供安穩的生活而道歉。

好爸爸留下心酸遺言

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女兒接到父親的訊息後，立即勸他去看醫生，他亦答應女兒找醫生檢查，但仍抱病上班，回家後又再次心絞痛，最後召救護車前去醫院，搶救無效離開人世，兩日前的遺言一語成讖，令人心酸。

（聯合早報）