去學校怕污糟手讓女兒丟臉　油漆工爸爸忍痛用強溶劑洗手30分鐘

父母的愛往往是默默為孩子付出而不計言苦！台灣一名從事塗料生產的好爸爸日前在網上發文，稱下班後要到學校看女兒表演，故忍痛用強溶劑把手洗乾淨，還要洗足30分鐘，為的就是「不會讓女兒在學校沒面子」。網民看到帖文紛紛大讚「好爸爸」，又指「女兒會懂你的辛苦」。

有油漆工爸爸發文稱，因當天下班後要到學校看女兒表演，他忍着痛用強溶劑把手洗乾淨。（fb「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名爸爸在facebook群組「爆廢公社」發文，指自己是做「塗料油漆生產」的工作，所以常常會把手弄髒，普通的「洗手粉」等不能洗得乾淨。他指昨晚（13日）要去看女兒的聖誕節表演，所以他特意在下班前30分鐘開始用強溶劑洗手，雖然過程很痛，但想到女兒正在學校等待他，「我必需把手洗乾淨，回家換乾乾淨淨的衣服，這樣才不會讓女兒在學校沒面子」。

有油漆工爸爸發文稱，因當天下班後要到學校看女兒表演，他忍着痛用強溶劑把手洗乾淨。（fb「爆廢公社」圖片）

樓主補充，努力把手洗乾淨，是怕小孩之間的童言童語，「（同學）問我女兒『你爸爸手怎麼這樣』，讓小孩心裏怪怪的，我不會怕別的家長看」。

樓主貼出已洗好了的手背照，讓網民看得感動，「爸爸辛苦了」、「這是最棒的手！」，有人亦身同感受，「我跟你一樣，每次要去學校總是會弄得特別乾淨」，不過有網民則認為「手黑黑也沒關係」，並建議他塗多點凡士林保護雙手。

↓↓↓ 同場加映：【爸爸為女兒哭】的故事 ↓↓↓

【熱話#同場加映2】（01製圖）

+ 9 + 8 + 7