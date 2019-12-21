【聖誕節2019】終極玩命聖誕禮物　網民提議「古惑唇膏」送女友

聖誕節快到了，男生又是時候絞盡腦汁挑選禮物送給女友。有網民分享一個終極玩命之選，其威力能將女友的心情由最高峰，一下子打落谷底，不過就要自行承擔風險，「送這禮物小心女友會想殺掉你」。

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台灣一名女網民日前在Dcard討論區以「送這禮物小心女友會想殺掉你」為題發文，指許多男友們都曾為送女友禮物而傷透腦筋，因而推薦一件讓女友「來回地獄又折返人間」的禮物。她指如果有天男友開竅送上專櫃唇膏，做女友的必定會心花怒放，但當女友打開包裝仔細看看「唇膏」時，卻發現竟是一隻USB手指，她的反應難以預計。樓主最後亦戴穩「頭盔」，「希望各位男性們自重，千萬不要欺騙你們可愛的小女友哦」。

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帖文引起熱議，不少網民都被這「古惑的唇膏」逗笑，有人則指送出這份禮物的人根本是一心求死，「人生最後一個聖誕節」；但有勇敢的網民則追問在哪裏買，又指樓主一下子就解決了煩惱，有女生則支持決定，「有創意，收到會蠻開心啦！」。