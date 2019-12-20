【聖誕節】台男交換禮物抽中活公雞勁崩潰　 網民：養嚟做鬧鐘！

（Sarad Shrestha/Unsplash）

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聖誕節即將來臨，許多人都會和朋友玩交換禮物，一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」PO文表示，今年餐廳也玩交換禮物的遊戲，沒想到有同事竟抽到一隻大公雞，且牠的眼神看起來相當無奈，讓該名同事崩潰直喊「這是誰送的啦！」原PO也忍不住發文笑虧「難忘的禮物，誰也有抽到眼神死的禮物啊」

一名男網友PO文表示，有同事玩交換禮物的遊戲時竟抽到一隻大公雞。（FB@爆廢公社公開版）

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雞也眼神死

有網友笑說，公雞完全呈現眼神死and厭世的模樣啊XDD

「禮物的眼神🤣」

「公雞眼神死」

「那隻雞才眼神死吧」

「雞的眼神也很哀怨.....」

「公雞表示：我也不想啊/好無辜的表情」

點圖看更多網民搞笑留言▼▼▼

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有網友分享自己抽到一隻鵝.....天啊～現在交換禮物都要這麼狂嗎😅本編決定今年不玩惹

有網友分享自己抽到一隻鵝.....（FB@爆廢公社公開版）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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