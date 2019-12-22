小孩畫「全家吊頸」詭異圖畫　老師嚇壞急召家長　真相原來好有愛

畫畫可以表達小孩的內心世界，包括透露日常生活細節。近日有台灣網民在facebook群組「爆廢公社」貼出圖片，指有老師發現學生畫了一張很詭異的圖畫，圖中有4個人，每個人臉旁邊都被畫上一根長長的東西，一看畫面就令人聯想到「全家吊頸」的恐怖情景。老師嚇得趕緊聯繫家長了解，才證實是一場虛驚。其實該幅圖畫是舊圖，不時在不同網站翻炒瘋傳，真相原來很有愛，卻因孩子的畫令人哭笑不得。

圖畫中的4個人臉部旁邊都有一根長長的物體，讓人聯想到「全家吊頸」的恐怖情景，嚇得老師急召家長了解，原來是舊圖再瘋傳，是孩子和家人去愉快潛水。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該幅圖片近日在台灣社交網站被翻炒瘋傳，指老師發現有小孩畫了一張詭異的圖畫，當中4個人的臉部旁邊都有一根長長的物體，上面再有很多圈圈，圖畫中沒有顯示人們置身在什麼環境，亦沒有地面、天空的概念，看起來十分詭異，於是老師連忙通知家長，並對學生展開輔導。

沒想到結局來個大逆轉，「家長告知他們上星期去了潛水回來，小孩都很開心」，原來只是一場誤會。

沒想到結局來個大逆轉，「家長告知他們上星期去了潛水回來，小孩都很開心」，原來只是一場誤會。（資料圖片）

帖子引來網民熱論，紛紛留言表示「嚇死老師了」、「老師以為每個人都自殺」、「其實是畫竹蜻蜓」、「果然大人的世界是邪惡的」，不過亦有人認為老師有這想法很正常，「這老師很盡責」、「虛驚一場，不過至少老師很棒」。

不過也有人一看就懂，「那個是管子跟泡泡」、「上面有泡泡蠻好懂的吧」、「潛水…因為有泡泡」、「小朋友有畫出只穿泳褲，女生穿比基尼啊」、「那是戴氧氣瓶呼吸時所產生的氣泡啦」。

孩子作畫，不時鬧出笑話，媽媽更是頭號受害者！

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