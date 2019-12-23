20萬隻先有1隻！日本漁民捕獲白海參　水族館展出網民超哄動

海洋之大，總會有新奇事發生。日本近日有水族館在twitter上載圖片，說有漁民捕捉到一條極之罕見的白海參（又稱白玉參）之後交給他們，引起網民哄動。其實白海參是由刺參遺傳變異之下出現的，平均20萬隻才有1隻。

水族館上載白海參的照片，引來網民熱烈反應。（twitter「shimamarineland」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該隻白海參長約13至14厘米，現正在三重縣志摩市附近的「志摩海洋公園（Shima Marineland）」，捕獲白海參的漁民表示，自己還是第一次捉到一條像這樣全條純白色的海參。水族館亦有上載過去曾經展出的白海參，不過純白程度明顯不及剛剛捉到的這一條。

白海參的照片由上周一（16日）上載至今，已經有超過1.3萬次轉推，更有3.2萬次讚好，館方對此都覺得受寵若驚。另外由於海參在日本又被稱為海鼠，而下年又是鼠年，因而珍貴的白海參已經被納入與鼠和魚有關的特別展覽之中。

類似的白海參於2016年的時候在內地青島都有出現過，由經營酒店兼專門賣海參的李先生從漁民手上買來，當時他也表示自己買賣的海參達到數十萬條，全白色的還是第一次見，打算捐給研究機構進行科研。

（綜合）

其他海洋奇觀↓↓↓

+ 8 + 7 + 6