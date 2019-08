撬牆腳、偷食女友條魚、拔遊客腳毛　新西蘭水族館選「最曳企鵝」

企鵝外型可愛,是水族館的明星動物之一,不過可愛到爆的企鵝仔有時也會曳曳。新西蘭一間養有企鵝的水族館每月都會在官方facebook專頁選出每月之星,分別有「最乖」和「最曳」代表,館方更會為當選的企鵝拍下照片,寫上當選原因後「貼堂」,而企鵝們當選的原因往往非常爆笑,如逃避磅重、拔遊客腳毛等,每次都引起當地網民討論。

新西蘭國立水族館每個月都會選出「每月企鵝之星」,飼養員會選出「最曳」代表,並會將企鵝的當選原因和照片「貼堂」。(fb專頁「National Aquarium of New Zealand」圖片)

新西蘭國立水族館(National Aquarium of New Zealand)自2017年起,每個月都會選出「每月企鵝之星」(Penguin of the Month),並於館內展板及官方fb專頁公布結果。除了乖乖企鵝上榜外,飼養員會選出「最曳」代表,並會將企鵝的當選原因和照片「貼堂」,非常搞鬼。

該環節自推出後受到當地網民歡迎,成為水族館每月一度的「盛事」,網民的重點經常放於「每月之星」的當選原因。館方表示,飼養員會按企鵝們的日常表現評分,如吃飯時聽話排隊,鼓勵朋友仔多游泳運動,或在磅重日自動自覺配合飼養員的就會被選為「最乖企鵝」。

當選年度企鵝之星的Timmy曾是「最曳之星」常客,曾多次因偷同伴口中的魚或將沙亂撥到食物或飼養員眼睛等而上榜,不過仍然無損當地人對牠的喜愛。(fb專頁「National Aquarium of New Zealand」圖片)

偷食女友口中的魚、欺負其他同伴如搶同伴女友,甚至是「工作」時進行不合作運動的企鵝則會當選該月的「最曳」代表,例如企鵝Dave今年3月在跟遊客見面的環節中,就因不小心拔走了他的腳毛而當選。

百厭又懶惰的Mo曾因不願游泳及睡太多而成為「最曳企鵝」。(fb專頁「National Aquarium of New Zealand」圖片)

除了「每月之星」外,水族館每年更會舉行公眾投票,選出年度企鵝之星。今年當選的Timmy曾是「最曳之星」常客,過往曾多次因偷同伴口中的魚或將沙亂撥到食物或飼養員眼睛等而上榜,不過仍然無損當地人對牠的喜愛,力壓同為「曳曳熱門」的MO奪得寶座。

