嚇人外表掩不住善良的心　畸形臉狗狗盼收養　「牠很喜愛小孩」

英國諾域治（Norwich）一間動物慈善機構暫養了一隻8個月大的拉布拉多混種犬「貝薩妮」（Bethany），雖然牠天生臉部畸形，呲牙咧嘴，但46歲的飼養員凱西（Zoe Casey）替牠「平反」，強調狗狗不但非常健康，而且性格善良，很喜愛小孩子，希望有心人收養牠。

「貝薩妮」雖然天生臉部畸形，看起來呲牙咧嘴，但身體非常健康，且性格善良。 （Facebook@saferescue4dogs圖片）

貝薩妮在羅馬尼亞出生，天生整個鼻子彎曲下垂傾向一邊，露出一排牙齒；牠本來是一隻流浪犬，獲救後由動物慈善機構「狗狗安全救援」（Safe Rescue For Dogs）負責照顧。

該機構表示，貝薩妮還有5名兄弟姐妹，暫時只有一隻獲有心人收養。獸醫指出，由於貝薩妮有部分北京狗（Pekingese）血緣，兩種基因混合下，很可能就是導致其臉部畸形的主因。

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凱西表示，起初見到貝薩妮的模樣時很心痛，幸好牠未被虐待，「有時生理上的創傷並不及心理上的嚴重，雖然貝薩妮外表有缺憾，但這並未對健康產生影響，牠像其他狗狗一樣進食、奔跑和玩耍。有關當局已多次為貝薩妮進行檢查，牠的身體絕對沒有問題。」

凱西希望有意收養貝薩妮的人，不要在意牠的畸形臉，還要懂得欣賞牠溫柔又開朗的性格，「貝薩妮睡覺時甚至不會發出鼻鼾聲，且很喜愛小孩子，與其他狗狗亦相處得很融洽，符合一般人想要有的完美特質。她的性格非常像拉布拉多犬，平易近人又很可愛。」

凱西指出，有些人只想要樣子完美的狗狗，但只要想深一層，將貝薩妮看成正常的狗狗般照顧，牠其實很正常，外表毫不重要，況且牠的性格非常友善。」