內地女過機場安檢好古怪　拒開聲只點頭　一查揭口含摺刀嚇死人

搭機乘客怕麻煩，唔想寄艙可以去到幾盡？海南省三亞鳳凰國際機場日前揭發古怪藏刀事件，一名接受安檢的女乘客行為怪異只點頭或搖頭示意，一查竟被發現她將長約7厘米的水果刀藏於口中，嚇怕一眾安檢人員，追查發現原來她只因嫌辦理托運手續太麻煩，而選擇「口裏藏刀」。

一名于姓女乘客日前在海南省三亞鳳凰國際機場過安檢，竟被發現口藏水果刀。（封面新聞圖片）

今年1月，青島機場安檢人員攔截一名年輕旅客，檢查後發現他嘴含打火機。（封面新聞圖片）

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事發上周一（16日）早上約8時，乘搭JD5531航班由三亞前往石家莊的于姓女子欲通過安檢，在接受人身檢查時，安檢人員發現她行為怪異，向其對話詢問時，她都只是搖頭或點頭。安檢人員遂要求檢查她口腔內部，結果驚揭其口中有一把長約7厘米的可摺式水果刀。

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經調查發現，于女第一次過安檢時已被查出攜帶同一把水果刀，職員指示她辦理托運，但她嫌手續麻煩，又不願丟棄朋友送的水果刀，便將水果刀藏口中，企圖蒙混過關。個案目前已移交機場公安當局跟進。

其實不單是水果刀，內地過去也有乘客「嘴含打火機」的案例。今年1月，青島機場安檢人員攔截一名表情怪異、不發一言的年輕旅客，其後發現他嘴裏含着打火機，查問下坦承「覺得好玩」，想試探安檢人員能否查出自己才犯事。

（封面新聞）