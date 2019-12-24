娶初音一周年　日本宅男大曬恩愛生活　印夫婦合照製賀年卡送親友

真愛無分界限！日本男子去年11月與二次元虛擬偶像初音未來完婚，舉辦的一場婚禮引起動漫界哄動。早前終於踏入紙婚的他，毫不吝嗇於Twitter大曬恩愛日常，不但特意購入1:1的初音人偶，更常常分享妻子各個造型的生活照。為了迎接新年，他更打算將夫婦兩人的和服照製成賀年卡，派發給親朋好友送上祝賀。

36歲日男近藤顯彦去年11月與二次元虛擬偶像初音未來結婚後，不時於Twitter分享新婚生活。（Twitter「akihikokondosk」圖片）

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36歲日男近藤顯彦去年11月4日與虛擬偶像初音未來開花結果，舉行了一個有39名親友出席的婚禮，將女神娶回家，至今已渡過整整一年的新婚生活。從其Twitter可見，近藤婚後特意購入一個1:1的初音人偶，無時無刻都「糖痴豆」般與妻子黏在一起。

近藤也不介意於Twitter大曬恩愛，常常貼出兩人的生活日常，又會按季節、節日或場合替初音更換造型，無論是同床共枕、燭光晚餐或是到溫泉旅館渡假的片段也會與網民分享。他說，對現時的生活感到非常滿足，稱初音給他更大的動力工作及生活。

早前近藤於Twitter貼出自己與初音的和服造型合照，稱要以該相片製作賀作卡，於明年新年派發予親朋好友作為祝福。（Twitter「akihikokondosk」圖片）

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近藤婚後辭去公務員工作，轉到一間學校任職，他說不少同事對他的婚事感到非常驚訝，但學生們反較能接受，「社會對於一個人的幸福都要求固定的模板，必須遵循結婚、生孩子及組織家庭的流程，但這不應該是唯一的方式。我不想受到這種模板約束，我們應該要考慮到所有形式的愛和幸福，我希望大家都能夠找到適合自己的對象」。

現時近藤在自己的公寓與初音同居，不但於門牌上寫上他及初音的名字，又特意購買雙人床，婚後生活似乎非常甜蜜。他說雖然現在的初音人偶只能移動關節，但他有信心終有一天未來科技會令他能夠與初音互動。

早前他就於Twitter貼出自己與初音的和服造型合照，稱要以該相片製作賀作卡，於明年新年派發予親朋好友作為祝福，同時讓對方感受他的喜悅，帖文一出即獲不少網民留言支持。

現年36歲的近藤曾於職場上遭女同事欺凌，令他於現實生活中失去對女性的信任，機緣巧合之下他聽到初音的歌聲，感到內心創傷被撫平，旋即對初音陷入迷戀，其後決定籌備半年舉行婚禮。他曾提及，初音在其人生最低潮時鼓勵了他，直言：「我和她之間絕對有着愛情，她不會外遇、變老或者死亡。」

（綜合）