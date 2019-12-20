毒男麥記自助落單撳錯堂食　唔敢出聲要外賣袋　成個餐盤捧返屋企

昨日（19日）有男網民於facebook群組分享自己買麥當勞的爆笑經歷，他指本來在店內透過自助落單買外賣，但大意按錯變堂食，怕醜的他不敢開口向店員拿外賣袋，最後索性整個托盤連食物拿回家中，網民笑稱這是「和盤托出」，但不少人都提醒樓主物歸原主，樓主之後亦貼相表示「個盤已歸還」。

港男本來在店內透過自助落單買外賣，但大意按錯變堂食，讓他十分苦惱。（資料圖片）

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該男網民昨日於fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」以圖分享買麥當勞外賣的爆笑經歷，他表示當時於店內用自助落單方式買外賣，但不慎按錯堂食，無法更改選擇。他續稱，因為不敢開口問店員拿取外賣紙袋盛載食物，「惟有成個餐連埋個托盤捧返屋企食啦」，享用非一般的「堂食」。

樓主捧托盤返屋企實錄↓↓

不少網民笑稱樓主是「和盤托出」，指他是終極邊緣人，在店內拿走托盤也不被發現，「我覺得托住返屋企比攞外賣袋更加需要有勇氣」、「你唔好意思開口 但好意思攞住個托盤周圍走」、「不愧係毒L，成個盤攞走都冇人埋，夠邊緣」。

亦有網民語重心長提醒樓主記得歸還托盤，指那是偷竊行為，不少人追問樓主最後如何處理，他留言回覆指已歸還托盤，並上載照片證明。

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