【世盃外】向香港球迷做「拉眼角」動作　巴林後衛種族歧視罰停賽

國際足協（FIFA）周二（24日）表示，巴林（Bahrain）國家隊後衛巴吉爾（Sayed Baqer）上月14日在世界盃亞洲區外圍賽，作客香港一役結束時做出帶有種族歧視的動作，決定判以禁賽10場的處分。

若要爭取C組的出線資格，巴林繼主場擊敗同組的「亞洲一哥」伊朗後，作客香港的3分志在必得，惟當日全場未有太多具威脅埋門下，最終只能在香港大球場取得1分；巴林球員失望之餘，賽後更與眾港將發生衝突，遭到主隊球迷報以噓聲。

現場片段顯示，巴吉爾完場後與隊友一同步入更衣室，期間突然向球迷做出「拉眼角」的動作，但當時球迷對此未有太大反應，並不斷向港隊球員打氣歡呼。

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國際足協表示，由於巴吉爾的行為帶有「種族歧視」，除了罰禁賽10場外，還須繳交3萬元瑞士法郎（約23.8萬港元）罰款。不少網民均認為巴吉爾的行為不當，留言「他的這個動作完全是種族歧視」、「他的行為充滿挑釁」、「希望FIFA能正視這些球員的不當行為」。

After a tense week in, something to cheer for fans at Hong Kong Stadium. Hugely credible World Cup qualifying draw with Bahrain, marred slightly by an apparent racist gesture by Bahrain player at the end of the match #WCQ #HongKongProstests pic.twitter.com/u24ToT3iF7 — Paul Ryding (@pjrydo) 2019年11月14日

在2017年，阿根廷籍中超球員拿維斯（Ezequiel Lavezzi）亦因一臉笑容地做出拉眼角動作而遭到內地網民批評，不滿他「一邊領着中國人給的錢，一邊在卻在歧視」；其後拿維斯在個人聲明中澄清，自己當時是配合攝影師的要求，做出一系列輕鬆、搞怪動作，以活躍現場氣氛，「我絕無任何惡意，更沒有任何侮辱中國人的意思。給中國公眾以及廣大球迷朋友帶來困擾和誤解，我深表歉意」。