【世盃外】向香港球迷做「拉眼角」動作　巴林後衛種族歧視罰停賽

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國際足協（FIFA）周二（24日）表示，巴林（Bahrain）國家隊後衛巴吉爾（Sayed Baqer）上月14日在世界盃亞洲區外圍賽，作客香港一役結束時做出帶有種族歧視的動作，決定判以禁賽10場的處分。

若要爭取C組的出線資格，巴林繼主場擊敗同組的「亞洲一哥」伊朗後，作客香港的3分志在必得，惟當日全場未有太多具威脅埋門下，最終只能在香港大球場取得1分；巴林球員失望之餘，賽後更與眾港將發生衝突，遭到主隊球迷報以噓聲。

現場片段顯示，巴吉爾完場後與隊友一同步入更衣室，期間突然向球迷做出「拉眼角」的動作，但當時球迷對此未有太大反應，並不斷向港隊球員打氣歡呼。

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國際足協表示，由於巴吉爾的行為帶有「種族歧視」，除了罰禁賽10場外，還須繳交3萬元瑞士法郎（約23.8萬港元）罰款。不少網民均認為巴吉爾的行為不當，留言「他的這個動作完全是種族歧視」、「他的行為充滿挑釁」、「希望FIFA能正視這些球員的不當行為」。

在2017年，阿根廷籍中超球員拿維斯（Ezequiel Lavezzi）亦因一臉笑容地做出拉眼角動作而遭到內地網民批評，不滿他「一邊領着中國人給的錢，一邊在卻在歧視」；其後拿維斯在個人聲明中澄清，自己當時是配合攝影師的要求，做出一系列輕鬆、搞怪動作，以活躍現場氣氛，「我絕無任何惡意，更沒有任何侮辱中國人的意思。給中國公眾以及廣大球迷朋友帶來困擾和誤解，我深表歉意」。

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