種族歧視黑人同亞裔言論被揭　Camila Cabello道歉：我後悔一生

22歲的古巴裔美國歌手Camila Cabello憑藉歌曲《Havana》火速打開知名度，原本今年愛情事業雙豐收的她，日前被一名網友找出她曾使用過的Tumblr帳號，裏面全部都是Camila 發表或轉發的一系列種族主義以及仇恨性言論與圖片，內容嚇窒眾人。

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Camila Cabello黑歷史被揭。（Instagram@camila_cabello）

事情很快在網絡發酵，被推到風口浪尖的Camila對此供認不諱，在IG Story以及Twitter發文道歉，表示這些言論是年紀尚小的時候犯下的無知錯誤，「我為我小時候使用的語言深感羞愧，我一輩子都會後悔，那時我受的教育不夠，而且無知，當我意識到這些可怕傷人的語言背後的歷史、份量以及真正的含義，我感到非常難堪。」

Camila直言當時已經道過歉，現在再次道歉，「我從來無意傷害任何人，我從心底後悔。」她續指自己現在是一位22歲的成年人，已經成長、學習以及意識到以前未曾了解的歷史同傷害，「這些錯誤不能代表我一直或者以前是這樣的人，我始終站在愛與包容這邊，我的心不曾有一絲仇恨同分裂。我將繼續用我的影響力為不公與不平等發聲，我無法表達我有多後悔，多羞愧，我再次由衷向大家道歉。」

Camila道歉全文。（Twitter@Camila_Cabello）

這個Tumblr的帳號是在Camila 15歲左右，出道前不久使用的，目前已經刪除所有不當言論，但被網友逐條Cap圖。

她曾轉發嘲笑Rihanna被前男友Chris Brown家暴的圖片：「Rihanna的IQ有117，你能打敗她嗎」，而Chris Brown大笑的照片上寫著「早已打過。」

嘲諷Rihanna被家暴的圖片（Twitter@motivatefenty）

Rihanna曾在訪問中憶述這段經歷，Chris Brown反覆毆打她，面部被打致出血、紅腫，還咬她、掐她脖子，揚言要殺死她，這樣慘痛的過往竟然被當作笑話看。

當時Rihanna被毆打到變形。（Twitter@motivatefenty）

Camila 還曾轉發一條暗諷Taylor Swift、Bruno Mars、Rihanna、Nicki Minaj的歌非常無聊的貼文，當中提及Taylor Swift的歌永遠只會反擊「蕩婦羞辱」，Bruno Mars的歌「總想死」，Rihanna的歌全部都是「垃圾的性暗示」、Nicki Minaj「口音奇怪」，所有Rapper的歌都是「關於club與性」。事實上，Camila出道後多次受到Taylor Swift提攜，更一直表現為對方的粉絲，甚至還在全美音樂獎上合作過，兩人非常親密，令網友直呼可怕：「不知道她對著Taylor Swift時在想什麼。」

中招的都是流行樂壇非常受歡迎的歌手。（Twitter@motivatefenty）

原本網友還以為Camila是Taylor的粉絲。（billboard）

以上尚可用年紀小不懂事解釋，但Camila還多次用「Nigger」、「Nigga」，即美國人最忌諱的「n-word」代表黑人，完全是種族歧視。

曾經有段時間遊戲「Temple Run」風靡全球，想不到有心人竟然利用這個侮辱黑人，還以熒光粉色強調字眼。（Twitter@motivatefenty）

還有轉發侮辱黑人的炸雞圖片。美國南北戰爭之前，被奴役的黑人不能養豬牛羊等牲畜，只可以養雞，因此當時的非裔美國人被迫以雞肉為生，因此被奴隸主嘲笑黑人「沒有炸雞活不下去」。

這些內容實在令人氣憤。（Twitter@motivatefenty）

點擊下圖睇更多Camila曾轉發的種族歧視貼文：

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以上這些已經是嚴重的種族歧視，然而，除了「n-word」，Camila還使用「c-word」侮辱亞洲人，譬如「ching-chong」，這是歐美人用來嘲弄亞裔的歧視用語。

歧視亞洲人的用語。（Twitter@motivatefenty）

無獨有偶，Camila的男友Shawn Mendes也曾因多次使用「n-word」而遭到網友譴責，幾個月前還為此道歉，同樣也稱「年少時的錯誤言論」。

Shawn Mendes也曾因種族歧視道歉。（IG截圖）

其實這些侮辱性的用詞全球都知，Camila雖然出生於古巴，但5歲時已經移居美國，無可能不知道這些詞語的傷害性以及惡劣程度，而且出道後，她也曾經嘲諷Fifth Harmony的前團員Normani，暗地裡以「Nigger」侮辱對方。而Camila自己也是有色人種，想不到竟會種族歧視。

美國女子組合Fifth Harmony中唯一的黑人成員Normani。（Instagram@normani）