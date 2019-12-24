【魔雪奇緣2】日本超市雪寶Olaf塊面兩截色　環保真相笑爆網民

萬眾期待的迪士尼動畫大作《魔雪奇緣2》（Frozen 2）近日上映，不少商場裝置都換上相關角色，主角之一雪寶（Olaf）當然佔一席位。日本有超級市場設置《魔雪奇緣》擺設，遠遠觀看站在貨架上的雪寶，臉蛋比平時圓，但仍是一臉傻乎乎的樣子，但從背後一看卻發現驚人的身世揭秘，引起網民熱議！

超級市場一個賣酒的貨架頂部，站着一隻巨型雪吹氣公仔，圓圓的臉令人有些猶疑。（Twitter「ara_to1」圖片）

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有日本網民日前在Twitter分享照片，只見超級市場一個賣酒的貨架頂部，站着一隻巨型雪吹氣公仔，圓圓的臉令人有些猶疑，但傻氣的笑容和白雪雪的身驅與正版雪寶無異。不過當樓主走到公仔背後偷看「雪寶」，竟發現其真身原是穿着紅色制服、肉色圓臉的麵包超人。

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帖文一出引起網民熱議，短短3日超過21萬個讚好，不少人被圓碌碌的雪寶逗笑，又大讚改裝公仔的方法，「平時放一陣就轉公仔，而家咁做好環保」，有網民則分享這隻麵包超人公仔已循環再造多次，曾試過變成河童的模樣，非常爆笑。