【魔雪奇緣2】細路戲院亂跑中途勁插嘴　韓國網民倡設「成人場」

迪士尼動畫大作《魔雪奇緣2》（Frozen 2）上映後，各地家長紛紛帶年幼子女入場觀看，但韓國有大批成年觀眾在網上抱怨入場的小朋友太不受控，經常奔跑大叫、周圍蹦跳等，提出設立「無兒童館」的可能性。討論愈演愈烈，有當地傳媒發起網上投票，結果竟有七成受訪者支持「無兒童館」，掀起正反網民一場激辯。

迪士尼動畫大作《魔雪奇緣2》（Frozen II）上映後，各地家長紛紛帶年幼子女入場觀看。（《魔雪奇緣2》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「無兒童館」的爭議緣於愈來愈多成年觀眾在社交網站發文，稱近日觀看《魔雪奇緣2》時，因為孩子的吵鬧而無法集中看電影，有人不滿帶子女入場的家長，毫不制止子女騷擾到其他觀眾的行為，又調侃提醒想看電影的成年人，切記要買午夜場，才能避開小朋友。

韓國大批成年觀眾在網上抱怨入場的小朋友造成騷擾，控訴他們亂跑大叫、踢座位等。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

支持者理據：為什麼我付錢還要忍受孩子的吵鬧？

反對者理據：歧視特定顧客，侵犯基本權利。

韓國《中央日報》近日在facebook專頁就是否支持「無兒童館」舉行投票，結果在2.2萬名受訪者中，其中七成選擇「有權不受孩子噪音干擾看電影」，其餘三成人則認為「將孩子趕出戲院太不像話」。支持者表示，每當電影轉換場景，孩子們都會發出聲音，或者踢座位和進出戲院，妨礙他人看電影。

趣怪檐蛇扭腰Pose撞樣《魔雪奇緣2》的Elsa。（01製圖）

然而，部分人則批評設立「無兒童館」變相歧視兒童，強調不能用大人的標準加諸小孩身上，否則會助長對兒童的厭惡感。據當地傳媒報道，韓國Twitter更在上月23日，「厭惡兒童」一詞成為搜尋榜第3位。

（綜合）