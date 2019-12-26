【樂極生悲】平安夜湖南廣場放氣球雨　兩人遭鋼管打頭腦出血送院

雖然內地官方不主張慶祝聖誕節，但一些商場都有聖誕活動。在日前平安夜，湖南省婁底市新化縣東方城市廣場的放氣球聯歡活動中卻樂極生悲，大量氣球從4樓傾瀉而下時，當中有鋼管同時落下，意外導致一男一女腦出血，需要送院救治。

湖南省婁底市新化縣東方城市廣場舉行放氣球聯歡活動中，發生意外。（網上圖片）

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12月24日晚上，湖南省婁底市新化縣東方城市廣場舉行放氣球聯歡活動，期間發生意外。從影片可見，大量氣球放了在商場內4層樓高位置，這些氣球傾瀉下來，不少人即時上前拿氣球，有參與活動的市民則入場踩氣球。不過鏡頭後影到有2人頭部流血倒地。

據商場內的一名商家表示，意外發生因為放氣球時，起固定作用的鋼管落下砸到人，事發後有身穿制服的工作人員在現場維持秩序。

事件導致一名37歲男子和一名年齡介乎30至40歲之間的女子腦出血。（網上圖片）

事件導致一名37歲男子和一名年齡介乎30至40歲之間的女子腦出血，急救人員到現場後為他們包紮止血，隨後將他們送往醫院，目前兩人傷勢嚴重。至於事故原因，當地派出所仍在調查中。

（綜合）