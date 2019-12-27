重慶兩女生投考藝校　途中慘遭跳樓漢砸斃　「她原先還說想吃魚」

重慶沙坪壩區一名31歲李姓男子周二（24日）晚上約8時20分從高處墮下，兩名路過女子不幸被砸中，結果3人送院搶救後均告不治。警方經初步調查，相信該名男子是跳樓自殺，當局已成立工作小組負責善後。

事發地點位於三峽廣場煌華新紀元購物廣場，網上片段顯示，一男兩女倒臥商場對出的路邊；現場附近一間餐廳的老闆表示，當時他站在店門口，「聽到『砰』一聲，我還以為是輪胎掉下來。我不敢去看，後來聽警察說，那男子是從30樓的房間裏跳下來。」警方表示，3人送院搶救無效，經初步調查後相信該名姓李的男子是跳樓自殺。

「她爸爸是被揹著去看遺體」

當地傳媒報道，兩名被砸中的少女分別姓張和姓霍，其中17歲的張女是綦江中學的高三學生，15歲的霍女則是三江中學的高三學生，當日兩人正前往參加重慶大學美視電影學院的藝術招生考試。重慶市綦江區教育委員會證實有關消息稱，二人大約在今年9月開始請假去重慶接受專業培訓，而她們的行程並非由學校安排。

據稱張女當曰與朋友溫習完畢準備回家，豈料突然橫禍飛來，家屬表示，張女原本計劃畢業後去俄羅斯讀大學，學的是廣播主持專業，「她本來25日會回家，我們還說好要去釣魚，因為她說想吃魚。」

張女來自失獨（失去獨生子女）家庭，父母的第一個孩子約在10歲時離世，張女是家中第二個孩子，其母親誕下她時已經30多歲，張女的表姨稱：「她平時很乖，學習成績亦很好，不用大人操心，可是沒想到（張女父親）現在都50多歲了，第二個孩子又走了，她爸爸去看遺體的時候都是被揹着去的。」

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不少網民都對表示惋惜，留言稱「強烈建議高層建築的一至三層，安裝攔截網，以防高空墜物，這樣那些跳樓的就不會殃及無辜者」、「不論如何，別輕生，放下一切，重頭來過。輕生真的可能連累無辜之人」、「兩個女孩確實無辜也確實不幸，但沒想到很少人討論是那男人為什麼跳樓，為什麼不好好活着，面對什麼壓力」。

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