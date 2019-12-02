13歲男童墮樓遭鋼筋貫穿全身　大難不死全因剛好心臟收縮！

遭鋼筋貫穿全身，竟能大難不死，實在是奇蹟。貴州一名13歲男孩日前從2樓墜下，遭4公尺鋼筋從大腿穿到肩膀，不過竟幸福地避開主要器官，急救後已脫離生命危險。醫生稱男孩是因為「心臟收縮」，而逃過死劫。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

穿過男孩體內的鋼筋長達1.5米，是從鎖骨下靜脈穿入，再從下體穿出。（網上圖片）

事件發生在貴州，當時男孩疑因腳踩空，從2樓露台摔下，墜落的位置樓下正是一片鋼筋林立的地盤。男童爸爸哭着表示，沒想到兒子正好落在其中一根鋼筋上，「鋼筋焊死在地上，貫穿他的大腿、腹部、胸部和肩，看了好心疼。」

穿過男孩體內的鋼筋長達1.5米，直徑3厘米，從男孩的鎖骨下靜脈穿入，再從下體穿出，不過幸運的是，正好避開了睾丸和多個器官。不過，由於鋼筋太長，醫生一時無法取出，於是決定先從靠近男孩下體的皮膚下刀，再請消防員協助把這部份鋼筋鋸斷後取出，只留上半截鋼筋在體內。

醫生透露，男孩非常幸運，雖然血管破裂，但因為鋼筋插進體內的瞬間，心臟正好處於收縮狀態，是緊貼着心包壁穿進去，因此並未穿破心臟，心臟僅擦傷而已。而且，鎖骨下靜脈是大血管，一旦破裂，極短時間內人就會因失血過多死亡，但幸好這孩子的血管雖然破了，但鋼筋壓迫住傷口，令男孩仍然能活着入手術室。

男童的病情已逐漸穩定，已經可以不用機器自行呼吸。（網上圖片）

男孩剛到加護病房時，處於休克狀態，反覆高燒、血壓不穩、心律失常，其他維生指標也不太樂觀，必須靠儀器維持呼吸，但是，經過8天的治療，男童的病情已逐漸穩定，已經可以不用機器自行呼吸。

男孩回憶意外發生當日的情況，他指原本正在露台上玩耍，結果一腳踩空就摔下去，意識清醒後已在加護病房，「我已經不記得怎麼掉下去了」。

（貴州都市報）