【生活百科】廁紙點掛先啱？　128年前圖片藏正確答案引網民激辯

足以引發世界大戰的問題：卷裝廁紙應如何掛起才是正確？外國一名網民早前於facebook群組貼出兩種廁紙掛法的相片，意外引起「網絡大戰」，不少人認真地留言討論廁紙的缺口應向外或向內，最終有網民找到一張128年前的歷史圖片公布「正確答案」。

有外國網民意外引起網絡大戰，問道：哪種廁紙掛法才對？（fb群組「Mrs Hinch Made Me Do It」圖片）

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每日用到的廁紙原來大有學問，外國一網民早前於fb群組「Mrs Hinch Made Me Do It」貼出兩張相片，可見一卷廁紙分別以缺口向外及向內的方式掛於木製廁紙架上，然後問了一條可能人人也想過，但未必會跟別人討論的問題：「哪一種才是對的？」

簡單的幾個字配上兩張照片意外引起網民激辯，有人稱自己曾於五星級酒店工作，直言缺口向外「才是標準的放法」，有人則表示如看到廁紙缺口在內會「強迫症發作」而感到不安，必須放好才安樂。

網民紛紛留言，認真討論廁紙的正確掛法。（fb群組「Mrs Hinch Made Me Do It」圖片）

有網民找到一張128年前的圖片，準確解釋了廁紙的「官方掛法」。（fb群組「Mrs Hinch Made Me Do It」圖片）

也有人稱自己曾經「實測」，發現兩者並無大分別，「不過缺口向外會顯得較為整潔」。另有「無所謂」網民質疑廁紙掛法「真的有那麼重要嗎」，認為只要方便時有廁紙用，「不是放在在地板上，或擱在浴缸旁邊或毛巾架上就可以」。

為了讓「世紀辯論」得以終結，有網民找到今年初澳洲消費組織CHOICE的報道，當中一張128年前的圖片準確解釋了廁紙的「官方掛法」，顯示缺口向外才是正確答案，令這引起無數爭拗的難題終於得到解決，你一直將廁紙掛對還是掛錯呢？

（綜合）

（香港01製圖）

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