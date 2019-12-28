【生活百科】新手買電鑽點揀好？　裝修佬逐拆解3種電鑽特點！

文：裝修佬 相信大家都會有疑問就是新手第一把電鑽應該如何選購，今日安東尼就和大家拆解一下電鑽的種類吧。

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首先介紹的是油壓鑽，它是一種具有打鑿功能的電動工具，安裝了四坑石屎鑽咀後，就可以鑽鑿輕磚、沙磚以及主力牆。

第二類就是電批，電批的全名是電動螺絲批，是帶有平鑽模式的電動工具。只要安裝相應的鑽咀或批咀，就可以扭鬆、扭緊螺絲，甚至是鑽木材、鑽金屬、瓷磚都沒問題。

第三類就是電動螺絲批仔，它的賣點就是機身輕巧，方便易用。而坊間某些型號會自帶彈匣，將十字批、一字批、星形批、六角螺絲等批等放進彈匣內，使用時就可以隨意更換，過程方便快捷，不過一般是不能用於金屬、木材等表面鑽洞。

油壓鑽一般體積較大，假如只是鑽一個洞或是扭緊一兩粒螺絲，未嘗不可只是用起來比較費力。（裝修佬短片截圖）

電鑽介紹完後，究竟應該要購買哪一款電鑽呢？其實都是視乎自己個人需要。假如是需要鑽鑿牆身的話，就需使用油壓鑽。如果是需要組裝傢具，扭緊或扭鬆螺絲的話，就需要電批幫忙了。

如果是鑽鑿牆身後需要組裝傢具的話，只購買一把電鑽可以嗎？是沒問題的，因為坊間有些油壓鑽會附送四坑轉索頭的轉接器，簡單安裝後，就算是要在瓷磚表面鑽洞，只要安裝雲石鑽咀就可以。但因為一般油壓鑽體積都比較大，鑽瓷磚時就會相對麻煩了。假如只是鑽一個洞或是扭緊一兩粒螺絲，其實都未嘗不可的，只是用起來會比較費力。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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