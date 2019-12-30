NBA「黑人問號」球星聖誕求婚　IG放閃：阿仔我得咗！

美國NBA的34歲「黑人問號」球星尼克楊格（Nick Young），上周三（25日）聖誕節在3名子女見證下，向29歲女友格琳（Keonna Green）求婚成功；他更急不及待把求婚片段上載到Instagram，與球迷分享喜悅心情，現已錄得逾12.5萬個讚好。

尼克楊格與女友格琳在求學時期已相識，曾經多次離離合合，現育有3名子女。影片中，尼克楊格與格琳還穿著情侶睡衣，他將手機交給7歲兒子幫忙錄影，隨即單膝下跪，打開戒子盒遞上鑽戒求婚：「我愛你，我希望與你共渡餘生！」格琳感動地說「YES」，二人情深擁吻，接著尼克楊格對兒子說：「我成功了！」

+ 7 + 6 + 5

今次並非尼克楊格首度求婚，2013年他曾與澳洲饒舌女歌手Iggy Azalea拍拖，二人在2015年訂婚，當時尼克楊格上載與女友的合照宣布求婚成功，只是最終未能共諧連理，更在2016年宣布分手，有傳言指尼克楊格是因為「偷食」而被Iggy狠撇。

在2017至2018年賽季，尼克楊格曾協助勇士隊奪得NBA總冠軍，但他的臉孔卻是因為一張「黑人問號」的表情圖而家喻戶曉；話說有次受訪期間，媽媽透露他從小熱愛打籃球，當年還有球星贈他一句「好好練波必成大器」，媽媽聽到之後開玩笑稱：「他平常總是跟小丑一樣」，在旁的尼克楊格聽到後即露出一副無法理解的表情，「黑人問號」圖亦由此而生。