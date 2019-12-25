【籃球熱話】尼克楊格7歲仔入波　「黑人問號」式慶祝似足老竇

往往談論NBA「星二代」，他們所遺傳的運動基因都惹來熱烈討論。近日有一名星二代於賽場上盡顯爸爸基因，入球影片更引起網絡巨大迴響，不少網民看到這小朋友入球後的慶祝動作，笑言「有其父必有其子」，並配上他爸爸的「黑人問號」留言回應。

NBA星二代向來惹人注目，勒邦占士兒子出擊美國高中聯賽決賽一戰引來逾200名記者到場，高比拜仁與次女在NBA賽場邊觀戰亦獲網民紛紛轉載片段。久違賽場的尼克楊格（Nick Young）上周在社交媒體上載一條大仔Nick Young Jr. 比賽片段，然而這7歲小朋友在3秒區外射入一記「穿針球」，興奮得隨即自轉，並前場底線起開始慶祝至後場，惟射入兩分球的他卻一直舉起三分球手勢，惹人發笑。

Nick Young Jr. 在3秒區外射入一記「穿針球」卻一直舉起三分球手勢，惹人發笑。（影片截圖）

「小尼克」此可愛舉動引來網民注目，不少人認為這浮誇慶祝反映尼克楊格的「諧星」基因強大，亦有人笑言「小尼克」在確定入球後才慶祝，相比起爸爸確較為「謙虛」。尼克楊格去季在短短4場賽後即被金塊裁去，場均錄得2.3分。惟靜待一段時間後，今季仍未有着落，上月更直言如沒有球隊致羅便考慮退休。

網民笑言有別爸爸，「小尼克」在確定入球後才慶祝。（Twitter）

有網民以「黑人問號」留言回應。（Twitter）