「求婚」超跑車隊現杭州街頭　多架違規遭扣查　傳網紅求婚點知…

擁有超級跑車可說是大部分男人的夢想，杭州錢塘新區一眾男途人日前更是大飽眼福，因為區內整條街突現27輛跑車，車外全貼着「嫁給我吧」字句，但可能太過招搖引來交警巡查，當中多架因違規被扣查。網民紛紛猜測跑車集體巡場原因，一度有傳是杭州抖音女網紅被求婚，惟最終真相卻令網民大跌眼鏡。

一支「求婚」超跑車隊駛至杭州錢塘新區，車外都貼有「嫁給我吧」字句，交警後來到場調查，發現當中大部分跑車違規而需扣留。（大河報網圖片）

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事發上周六（28日）傍晚5時許，一支「求婚車隊」駛至錢新區學林街，法拉利、林寶堅尼、勞斯萊斯、保時捷等27輛跑車排成約二、三百米的車龍，猶如大型車展，大批途人圍觀。由於車門貼着「嫁給我吧！」，現場的人以為是有人高調求婚；惟車隊才集結沒多久，交警便到現場對跑車作例行檢查。

到了晚上6時左右，大部分跑車都已駛離。交警事後表示，警員檢查時發現多輛跑車涉及未掛車牌、年檢過期、非法改裝等違法行為，故需暫時扣留。

只見求婚車卻不見求婚者，網上對超跑車隊出現原因眾說紛紜，據報有人搜尋車身展示的抖音帳號，發現是一個有逾千萬粉絲的用戶，還說當晚將會求婚及邀請眾人見證；另有自稱目擊者則表示，當時車隊旁邊有不少疑似網紅的年輕男女拍片，聽聞一名杭州抖音女網紅的男友向她求婚。

不過，原來搞出今次大龍鳳的不是內地網紅，也並非真的有人求婚，而是一間位於下沙的企業為了拍廣告，才勞師動眾找來多輛跑車，最後更引來交警調查，連廣告也拍不成。

（錢江晚報、大河報網）