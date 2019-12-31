內地新娘邀閨密做伴娘　預告男家要「婚鬧」：事後給利市你別生氣

好姊妹邀請做伴娘本應值得開心，但內地婚鬧問題嚴重，明知男家會鬧伴娘，新娘不維護反要好友死忍實在說不通！有內地女網民近日發文訴苦，稱其認識4年的閨蜜找她做伴娘，但事先表明男家會婚鬧，稱不想第一次結婚就「晦氣」，要她答應不生氣，只稱事後給她封利市。準新娘言論引來其他網民狠批，有人教樓主如何一句「KO」這種自私閨蜜。

有內地女子發文抱怨，指好姊妹邀請她做伴娘，卻希望她不要因男方「鬧伴娘」而生氣，並質疑為何不是要求男方克制。（《新娘愛鬥大》劇照）

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內地經常傳出變態低俗的婚鬧事件，不少伴娘甚至新娘子被男方兄弟借機猥褻，更曾玩出人命，令人一聽婚鬧即反感。有女網民近日上傳微信對話截圖，表示認識4年的好閨蜜即將結婚，邀請她去當伴娘，一開始她還滿心歡喜地答應，未料對方下一句就說：「男方那邊可能會鬧伴娘，如果你被鬧了的話，可不可以在我的面子上別生氣」，令她非常詫異。

樓主一時間不知應如何回答，便再次收到閨蜜信息，表示這是「第一（次）結婚不想晦氣」，之後會給她一封大利市，讓樓主無語到極點，並在帖文說「這種事情難道不是應該和老公說？讓男方那邊克制一點？」

內地經常傳出變態低俗的婚鬧，過去佛山便曾發生伴娘被眾男壓在床上猥褻的事件↓↓↓

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帖文一出即獲網民附和，大家都認為必須阻止鬧伴娘這種行為，「鬧伴娘的人才是真正的晦氣」、「這種閨蜜可以絕交了」、「這他媽哪是閨蜜，這是敵人派來的吧！」也有人建議樓主如何「有禮貌而不失幽默感」地回覆對方，教她回覆「說二婚的時候再鬧吧」、「回她第一次當伴娘也不想晦氣」。

不過，有部分網民認為樓主太過敏感，「鬧伴娘不一定是陋習，要看怎麼個鬧法，做做遊戲，熱鬧熱鬧氣氛，不是挺好的，幹嘛一說鬧伴娘就是陋習呢」。

（網易新聞）

有時候連新娘子也會中招，逃不過被猥褻的慘況！

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