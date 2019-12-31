「我沒扛住自殺了」　前男友一日60條辱罵短訊　女大學生跳樓輕生

瀋陽21歲航空航天大學四年級女學生黎白（化名），疑因無法忍受前男友的瘋狂辱罵及騷擾，上周六（28日）晚從宿舍10樓跳下自殺；事後黎白的好友表示，黎白曾在單日內收到多達60條來自前男友的辱罵短訊，而黎白自殺當晚與前男友通電話期間更放聲大哭，對方還不斷冷嘲熱諷。事件引起網民關注，紛留言批評「渣男」喪心病狂。

內地傳媒報道，有關大學的工作人員周一（30日）表示，黎白當晚是由宿舍10樓墮下死亡，校方正配合警方調查。瀋陽市公安局瀋北新區分局道義派出所表示，目前已接手調查案件，但具體情況不便透露。

黎白的前男友是比她低一年級的同校學生，男方在拍拖期間曾經出軌，後來黎白提出分手，豈料對方竟不斷打電話和傳短訊滋擾；黎白在自殺的前一晚住在好友家中，好友稱曾看到黎白與前男友通電話期間放聲大哭，對方不斷冷嘲熱諷。

女事主疑因忍受不住前男友的瘋狂辱罵及騷擾，上周六晚從宿舍10樓跳下輕生。（微博圖片）

「我只求能睡個好覺」

黎白離開好友家後，先是向前男友的母親傳了一則短訊，指其兒子不但公開言語羞辱她，又試過返校路上掐她鼻子，闖進200多人正在上課的教室中大罵她，甚至走入女生的寢室找她理論，「我連這種事都能原諒他（前男友），就換回來這些羞辱。阿姨，請你讓他不要再來騷擾我了，我身體非常不好，也因為他，我身體永遠也不可能好，現在天天掉頭髮，我只求能睡個好覺。」

後來黎白在微信朋友圈上載多張手機螢幕截圖，內容全是前男友的辱罵短訊，諸如「我是因為太寂寞了才找的你」、「狐臭，皮膚差，禿頭」、「像你這種人，其實我不如養一條狗，餵了還能搖搖尾巴」等，並留言「我沒扛住，自殺了，我不承認自己脆弱。我爸媽是農村人，來接我的話別為難他們，別折磨他們。」

「我的孩子看不見小姨了」

事後黎白的姐姐發文稱，事發至今她沒有收到任何一方的通知電話，學校聯繫不上，而妹妹生前也從未跟家人談及不開遭遇，嘆道「說好我去接妳畢業，可是我卻再也沒有任何辦法把妳接回來。我的預產期是12月31日，但孩子再也看不見小姨了！」

網民大多批評該名前度太過瘋狂，「是多麼喪心病狂才會這樣侮辱曾經陪伴在自己左右的人？」、「那男子是惡魔嗎？不知道分手了就應該好聚好散嗎？ 」、「為人父母，一定要教會孩子怎麼保護自己；為人父母，一定要教會孩子，做人別太過分。否則，都是要付出代價的」。

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