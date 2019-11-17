遭男友威脅公開裸照　福州女大學生吞200粒藥自殺

福建福州一名就讀大學四年級的女生小靜（化名）日前在宿舍吞下200多粒藥片自殺，被診斷為腦死亡。 而據其家屬公開小靜與鄭姓前男友聊天記錄顯示，鄭男曾向她發送「我馬上把你luo（裸）照放到你學校論壇裏」、「明天我就去查你爸媽，你再不回消息的話，你就等着校長找你談話吧！」等威脅訊息。

男方出軌遭女方公審

據悉，小靜就讀於福州外語外貿學院長樂校區，10月28日晚服藥自殺。其母親稱，女兒1年多以前因打機認識校外的鄭姓男子，兩人漸確立戀情，也是小靜的初戀。10月12日，小靜發現男方「劈腿」，於是與對方鬧矛盾，並在微博上曝光其「不軌行為」。

小靜母親說，10月17日晚，鄭男發短訊威脅小靜，要曝光其裸照，並調查其父母資料，「在學校看我怎麼抓你」，還稱自己父親為某機關公職人員。10月18號晚9時，小靜將被偷拍裸照、被威脅等事告知母親和大學管理老師。

母：女兒憂前男友偷存裸照

19日，小靜母親等家人趕到長樂，並在20日約見鄭男，在小靜母親見證下，小靜與鄭男當場表示徹底斷絕關係，鄭男亦當面將手機裏的裸照刪除，然而小靜的情緒依舊不穩定，一直擔心鄭男手機裏仍存有其偷拍的裸照。

及至28日晚9時，大學宿舍管理人員發現小靜不在寢室，直到當晚10時，校方找遍學校亦不見其蹤影。晚上約11時半，小靜的室友在學校賓館找到身體抽搐、口吐白沫的小靜，她隨即被送醫。經診斷，小靜吞下了200多粒藥片。小靜家人翻閱其網絡購物記錄，發現她10月23日曾瀏覽過安眠藥類商品，其微博同日寫道「鼓起勇氣想去死了」。

家屬欲放棄治療 男方父親：已墊付2萬元醫藥費

11月3日，小靜被診斷為缺氧性腦損害、藥物中毒、電解質代謝紊亂、高尿酸血症、低蛋白血症。11日，她被診斷為腦死亡。目前，小靜還住在醫院ICU病房，由於治療費用昂貴，家屬打算放棄治療。

對於小靜自殺，鄭男父親表示，直到小靜吞藥送院時，他才知道兒子做了這件事，他將會對兒子進行思想教育。兒子受到此事影響，目前休業在家休養，當前情緒不穩定。鄭父又指，小靜住進ICU病房後，他出於「人道主義」考慮兩次看望小靜，且墊付2萬多元的醫藥費。

鄭父認為，10月20日，在兒子和小靜當面斷絕關係以後，兩人已沒有聯繫；10月23日，兒子與小靜母親的聊天記錄中態度良好；當前兒子的手機已上交給有關部門，並沒有發現留存裸照。

（綜合報道）