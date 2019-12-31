楊冪與最美星二代沈月隔空撞裙　網民嘆輸給少女：年輕真是本錢

每逢年底都有不少頒獎禮或慶祝晚會，女明星各出奇謀爭取以最佳狀態豔壓全場，如果不幸地跟別人撞衫，就如直接上擂台拼過一樣。33歲內地女星楊冪近日就被發現，跟邱淑貞女兒沈月在不同場合撞裙，同是一身粉紅色羽毛傘裙，18歲的沈月穿得玲瓏浮凸，少女味將楊冪比下去，網民都嘆「年輕真是本錢」。

楊冪出席騰訊視頻《星光大賞》，穿了一襲粉色羽毛裙，上身半透明閃片設計拼接下的飄逸羽毛，凸顯出她纖瘦的身材。（資料圖片）

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楊冪的顏值和身材向來被指是娛樂圈高水準之輩，即使已為一孩之母，但魅力從沒減退。但高手也有失手時，近日她參加騰訊舉辦的《星光大賞》，穿了一襲粉色羽毛裙，上身半透明閃片設計拼接下的飄逸羽毛，凸顯出她纖瘦的身材，夢幻中帶點仙氣。

同是一身粉紅色羽毛傘裙，18歲的沈月卻穿得玲瓏浮凸。（沈月IG圖片）

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不過，眼利網民卻發現這條裙子早已曝光，沈月上月底出席巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）時，正是穿着同一件晚裝，惟一作比較，裙子穿在沈月身上明顯更加性感，反觀楊冪穿着時則加了件吊帶打底背心，未有如沈月那樣完美展現身材。

網民看完照片都嘆慨年輕多好，認為粉嫩色仙女裝還是適合年輕貌美的少女，又大讚沈月完全遺傳了媽媽的優點，「基因真的很強大！」但亦有人替楊冪抱不平，認為其水準一直都保持得到，只是恰巧撞裙了，但兩人也看不出相差了10多年的距離。

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