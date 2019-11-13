台女星隋棠展示「模範婚禮穿搭」　呢種顏色連身裙最適合去飲！

婚禮穿搭是一門學問，不時都有人「踩中地雷」，如着錯色或過份性感搶鏡被人批評或側目。不過，台灣女星隨棠近日出席朋友婚禮，一襲優雅粉紫色的連身裙則被人大讚是「模範生穿搭」，既不搶新娘風采，又恰到好處展示個人魅力。

台灣女星隋棠日前參加婚禮的服裝被大讚是「模範穿搭」。（fb專頁「Suitangtang水噹噹的小編日常」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

隋棠近日和老公及2個孩子一起參加其團隊造型師的婚禮，紮了清爽馬尾的她，穿上粉紫色短袖百摺連身裙，下身露出修長美腿，搭配裸色系高跟鞋，優雅得來不失性感。即使站在新娘身邊，其裙子的顏色仍沒搶過新娘風采，而她女兒Lucy則穿着鮮紅色裙子，母女裝襯到絕。

隋棠身穿的粉紫色短袖百摺連身裙被讚是優雅得來不失性感。（fb專頁「Suitangtang水噹噹的小編日常」圖片）

事實上參加婚禮有不少打扮潛規則，最好避開眾多地雷，其中大忌就是不要穿白色，因大多數新娘子都會穿白色婚紗，可說是當天女主角的專屬顏色，賓客穿白色服裝便有搶fo（焦點）之嫌，因此參加婚禮的顏色選擇應以沉實為主，低調暗色系、氣質裸色或是低彩度素色服裝都很適合。

（綜合）

↓↓↓↓即睇去人婚禮有咩打扮地雷避免中伏↓↓↓↓

+ 9 + 8 + 7